Monaco : l’inquiétante disparition de Mika Biereth

Le leader entre en scène. Trois semaines après son dernier succès contre Lens, l’AS Monaco retrouve la Ligue 1 et Louis-II ce samedi lors de la réception de Toulouse (20h45). Il s’agira d’un bon test pour les troupes de Filipe Luis, toujours invaincues cette saison, toutes compétitions confondues. Cette fois, il faudra faire sans Paris Brunner, co-meilleur buteur du championnat (avec Ferran Torres, Kamory Doumbia et Lassine Sinayoko) avec 4 réalisations, suspendu ce soir après sa célébration polémique à Strasbourg. À sa place, c’est Mattis Abline qui est attendu.

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De retour à la compétition depuis un mois environ, Folarin Balogun s’assiéra sans doute sur le banc. C’est dire la concurrence en attaque sur le Rocher. Filipe Luis a même dû recourir à des choix particulièrement forts au moment de communiquer son groupe ce matin. Avec un groupe quasiment au complet, on ne trouve pas trace de Takumi Minamino, pourtant remis de sa rupture du ligament croisé et présent sur le banc face à Lens, ni de Mamadou Coulibaly, en difficulté avec ses adducteurs, et surtout de Mika Biereth. Il avait déjà été mis de côté contre les Sang et Or.

Absent du groupe pour la 2e fois consécutive

On peut dire que les choses ne s’arrangent pas pour le Danois de 23 ans. Il n’est plus apparu depuis son entrée en fin de match contre l’OM le 30 août dernier. Il était alors encore question du départ de Balogun vers Everton. On le sait. Malgré une signature imminente dans les dernières heures du mercato, l’international américain n’est finalement jamais parti de Monaco. Le club a dû faire une croix sur environ 50 M€ (bonus compris), et vu la concurrence en attaque se densifier contre sa propre planification. Mika Biereth apparaît depuis comme la principale victime de ce vrai-faux départ de Balogun.

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Pendant la convalescence de l’Américain, il a eu du temps de jeu puisqu’il était titulaire à l’aller du tour de qualifications de Ligue Europa Conférence contre Górnik Zabrze (3-2) et a même marqué, avant de récidiver une semaine plus tard au retour (4-1), cette fois dans un rôle de remplaçant. L’ancien de Sturm Graz est également entré en jeu lors des deux premières journées de championnat contre Le Havre, et l’OM donc pour un total de 45 minutes seulement. Depuis, plus rien. Il est resté sur le banc face au PSG et à Strasbourg et n’a même pas été convoqué pour Lens.

Plombé par le transfert avorté de Balogun et sa méforme

Sa superbe réussite lors de son arrivée en Principauté en janvier 2025 semble bien loin. Il avait marqué 13 fois en 16 matchs de Ligue 1 seulement. L’an passé déjà, son réalisme l’avait fui avec 2 petits buts en 32 journées disputées, le conduisant à perdre sa place dans le onze. Malgré une prolongation signée en juillet 2025, Biereth n’a jamais cessé de reculer dans la hiérarchie. Son but marqué en amical face à Pise samedi dernier (2-0) n’a pas changé la donne aux yeux de son entraîneur, même si ça a du lui faire du bien au moral.

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Début août, Filipe Luis s’était donné pour mission de relancer l’attaquant. « Il a du potentiel dans la surface. Il est dangereux dans cette zone car il attaque toujours les espaces et se positionne bien. C’est un attaquant qui a besoin d’un gros volume d’occasions pour concrétiser celles qui se présentent à lui et c’est aussi un processus, affirmait-il. J’essaie de lui apporter tout le soutien dont il a besoin. Les attaquants doivent marquer des buts. Dès qu’il aura inscrit son premier but, il se sentira libéré de ce poids qu’il porte sur les épaules. » Encore faut-il qu’il joue.