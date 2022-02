Ligue 1 : Bordeaux s'incline à Lens et passe lanterne rouge

Pour la 24eme journée de Ligue 1, Lens recevait Bordeaux. Le match parfait pour les hommes de Franck Haise qui doutaient depuis quelques matchs et qui avaient donc l'occasion de se relancer face à une équipe bordelaise à l'agonie en Championnat, sans entraîneur en attendant David Guion, et avec la pire défense des cinq grands championnats. Pour la première (et dernière) de Jaroslav Plasil sur le banc, l'ancien joueur bordelais décidait d'aligner l'ex-Lyonnais Marcelo dans la défense centrale. De leur côté, les Lensois se présentaient avec une équipe sans surprise avec la titularisation de Kakuta, Fofana, Doucouré ou encore Kalimuendo.

Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi les Girondins pointaient à la 20eme place au coup d'envoi. Et la présence de Marcelo n'a strictement rien changé. Sur la première occasion lensoise, Kalimuendo trouvait déjà la faille et ouvrait donc le score (1-0, 10e). Quelques minutes plus tard, après un tacle mal maîtrisé de Mensah, l'arbitre sifflait penalty pour Lens. Un penalty que transformait sans problème Gaël Kakuta (22e). Et comme si cela ne suffisait pas, cinq minutes après ce but, Seko Fofana envoyait un missile dans la lucarne de Gaëtan Poussin, gardien remplaçant en l'absence de Benoit Costil (3-0, 27e). Un triste spectacle pour les supporters bordelais et une nouvelle défaite sur un large score qui se profilait. Seul Alberth Elis redonnait un peu d'espoir à son équipe en ajustant parfaitement Farinez à la demi-heure de jeu (1-3, 33e).

Bordeaux nouvelle lanterne rouge

Le but de l'international hondurien a eu le mérite de relancer un peu la bande à Plasil qui décidait d'ailleurs de changer de tactique en passant dans une défense à trois. Et au retour des vestiaires, les Bordelais continuaient de pousser et finissait même par revenir au score grâce à Hwang Ui-Jo. L'attaquant coréen, encore une fois, ajustait une frappe imparable au sol et ne laissait aucune chance à un Farinez impuissant sur ce coup-là. Ce but était une juste récompense pour un Bordeaux plus juste techniquement face à des Lensois qui doutaient de plus en plus. Conscient que son équipe reculait trop, Franck Haise décidait aussi de faire des changements.

Les entrées de Ganago et Berg faisaient du bien à Lens qui reprenait le contrôle du ballon. Ganago ne passait pas loin de sceller la victoire des siens, mais Poussin s'interposait bien (67e). Les Bordelais tentaient de revenir au score, mais manquaient par la suite de conviction et de rythme pour pouvoir réellement bouger une défense lensoise bien place et qui n'attendait que de se projeter en contre. En vain. Le score ne bougera plus. Malgré une légère réaction, Bordeaux chute encore et reste seul dernier du Championnat et peut craindre plus que jamais la relégation. Lens se relance enfin et remonte à la 8eme place.