LdC : les adversaires potentiels de l’OL lors des tours préliminaires

Ce dimanche, l’OL a raté l’opportunité de grimper à la 3e place qui l’aurait directement qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Ne profitant pas de la défaite de Lille contre Auxerre, les Gones se sont également inclinés lourdement à la maison contre Lens (0-4). Mais voilà, alors que Rennes a été battu à Marseille, c’est un statu quo qui permet à Lyon de rester quatrième, ce qui est synonyme de barrages d’accession à la LDC. L’OL ne peut pas se qualifier directement et devra franchir le 3e tour préliminaire (4/5 et 11 août) puis les barrages (18/19 et 25/26 août) pour atteindre la phase de ligue. Grâce à son excellent coefficient UEFA, Lyon est assuré d’être tête de série pour le 3e tour. Il évitera ainsi le Sporting CP et affrontera un adversaire théoriquement plus abordable parmi les non-têtes de série, comme l’Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, le NEC Nimègue ou Fenerbahçe.

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S’il franchit ce premier obstacle, son statut de tête de série le protègera également en barrages d’un affrontement contre le Sporting, le limitant à affronter des équipes issues des autres confrontations, comme Bodø/Glimt ou l’Olympiacos. Mais voilà, une petite subtilité existe. Si Aston Villa remporte l’Europa League, le Sporting CP sera directement qualifié pour la Ligue des Champions, ce qui modifiera la structure des qualifications. Ce retrait propulsera l’OL au rang de tête de série n°1 des qualifications. Ainsi, le Fenerbahçe basculera ainsi dans le tableau des têtes de série, devenant un adversaire impossible pour Lyon dès le 3e tour. De la même manière, le tableau des barrages sera réorganisé, éliminant aussi Bodø/Glimt, ou son bourreau, de la liste des adversaires potentiels pour l’OL lors de l’étape finale. En cas d’échec à l’un de ces deux tours, les Gones seront automatiquement reversés en phase de ligue de l’Europa League.