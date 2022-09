Ligue des Champions : l'OM contre les clubs anglais, un bilan peu fameux

Cette saison, l'Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions. C'est suffisamment rare ces dernières années pour être souligné. Les Phocéens sont tombés dans un groupe plutôt abordable avec Tottenham, l'Eintracht Francfort et le Sporting CP. Justement, Tudor et ses hommes vont entrer en lice en Angleterre, ce mercredi. L'occasion de faire un bilan des résultats de l'OM contre les écuries du Royaume.

S'il existe une confrontation en Coupe des Coupes entre l'OM et Bolton lors de la saison 1976-1977 (0-4 ; 2-1), la première trace d'une confrontation entre l'OM et les clubs anglais arrive lors de la saison 1999-2000. Lors de la première phase de la C1, l'OM affronte Manchester United. À Old Trafford, malgré le but d'Ibrahima Bakayoko, les Phocéens s'inclinent 2-1. Lors du match retour, William Gallas marque le seul et unique but de la rencontre et offre la victoire à l'OM dans un Vélodrome bouillant.

Pirès et la respiration UEFA

Lors de la même édition de la compétition, les Marseillais vont retrouver Chelsea lors de la seconde phase de groupe. Malgré une victoire à l'aller avec un but d'anthologie marqué par Robert Pirès, l'OM sera éliminé de la compétition avec une défaite sur le score d'un but à zéro à Stamford Bridge.

Après cela, les clubs anglais vont croiser la route de l'OM, mais pendant les Coupes de l'UEFA. D'abord en 2003-2004. L'équipe de José Anigo ira jusqu'en finale en évoluant en phase de groupes contre Liverpool (1-1 puis 2-1) et surtout en sortant Newcastle en demi-finale (0-0, 2-0), avec l'extraordinaire but de Didier Drogba. L'année suivante, c'est Bolton qui sera sur la route de l'OM (0-0 ; 2-1).

Valbuena dans la légende

En 2007-2008, retour en Ligue des Champions. Steven Gerrard et Liverpool sont défaits à Anfield. Mathieu Valbuena, sorti de nulle part par Erik Gerets, envoie un missile sous la barre et offre la première victoire française de l'histoire sur les terres de Liverpool. Au retour, l'OM est surclassé et perd 0-4.

L'année d'après, Liverpool encore. Cette fois, malgré Lorik Cana, les Olympiens connaîtront deux défaites (1-2, 0-1). L'année post-titre en Ligue 1 marque le retour de l'OM en C1. Les Olympiens croisent le fer avec Chelsea d'abord en groupe. Une défaite à l'aller (0-2) et le retour est victorieux avec une seule réalisation dans ce match, celle de Brandao.

Des matches serrés

L'OM se hisse enfin en huitièmes de finale, cette fois contre United. Au Vélodrome, les deux adversaires se quittent sur un score nul et vierge (0-0), mais les hommes de Didier Deschamps seront éliminés puisqu'au match retour Chicharito s'offrira un doublé pour un score final de deux buts à un.

Lors de l'année suivante, l'Olympique de Marseille se hissera jusqu'en quart de finale de la compétition. En phase de poules, ils rencontreront le chemin d'Arsenal. Les Gunners l'emporteront au Vélodrome (0-1) et feront match nul dans le Royaume. Deux ans plus tard, ce sera encore pire.

Arsenal et City sans pitié

La triste saison 2013-2014. L'OM fera 0 point en Ligue des Champions sous les ordres d'Élie Baup. Ils s'inclineront par deux fois donc face à Arsenal. Dans son antre, l'OM ne pourra faire mieux qu'un deux buts à un, quant au retour, il n'y a pas franchement eu match et les Londoniens l'ont emporté deux buts à zéro.

Enfin, dernière trace de confrontation entre l'OM et un club anglais, l'année d'André Villas-Boas. Le Portugais et les siens tombent probablement sur la meilleure équipe du Royaume : Manchester City. Les Marseillais n'existeront ni à l'aller ni au retour et s'inclineront (0-3 ; 0-3). Mis à part le 0-4 contre Liverpool et les deux dernières éditions de C1 contre des clubs anglais, les matches sont plutôt serrés. L'OM aura perdu 10 matches face aux clubs anglais, n'en a remporté que quatre pour deux nuls. Un bilan pas fameux que devra essayer d'améliorer Igor Tudor. Dès ce mercredi.

