L’Espagne en extase devant le Barça, l’Atlético envoie un message fort au Real Madrid avant le derby

Le Barça puissance 7

Le Barça continue d’impressionner. "Irrésistible", placarde Sport après le nouveau large succès des Barcelonais (7-2) face au Racing Santander. Et après cette nouvelle démonstration, la presse espagnole ne manque pas de propos élogieux à l’image de Sport qui qualifie le Barça de "rouleau compresseur historique". Historique oui, car avec 7 succès en 7 matchs, Ligue des Champions comprise, et surtout 33 buts inscrits soit une moyenne de 4,7 buts par match, les Blaugranas entrent déjà dans le livre d’histoire du club d’une part, mais deviennent également la meilleure équipe de l’histoire de la Liga après 6 journées. "Un torrent de football" souligne de son côté Mundo Deportivo, illustré par un triplé de Raphinha, un but de Cancelo, un but de Gabriel Jesus, un autre de Lamine Yamal et un CSC. Une addition finale très lourde qui fait peur à toute la Liga, à commencer par la presse madrilène. Pour AS c’est clair, "la tempête", c’est l’équipe barcelonaise et elle écrase tout sur son passage pour le moment.

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L’Atlético de Madrid a lancé sa saison

Un autre club a frappé fort hier soir, l’Atletico Madrid, large vainqueur d’Osasuna 4-0. "Un récital avant le derby" s’exclame AS, alors que les Colchoneros défieront le Real Madrid ce dimanche dans un derby qui promet d’être bouillant. Et avant de se plonger dans ce derby justement, les hommes de Diego Simeone ont montré qu’ils étaient prêts grâce à des réalisations de Jonathan David, également auteur d’une passe décisive, mais aussi des buts de Kang in Lee, Romain Le Normand et Alex Baena. Un message fort envoyé aux hommes de José Mourinho alors qu’en cas de succès des Colchoneros, l’Atletico passerait devant le Real Madrid au classement.

Enzo Le Fée temporise pour l’équipe de France

Un mot sur Sunderland à présent, vainqueur de l’AZ Alkmaar 1-0 pour son entrée en lice en Ligue Europa grâce à un pénalty d’un certain Enzo Le Fée. Un but qui entre dans l’histoire du club puisqu’il s’agit du premier but en Coupe d’Europe des Blacks Cats depuis 53 ans. Un beau message envoyé par le milieu français à moins de 48h de la liste de Zinédine Zidane dans laquelle il est pré-sélectionné. Justement questionné à ce sujet après la rencontre, l’intéressé a répondu à Canal +: « Je vais regarder la liste comme toujours depuis que je suis arrivé dans le monde professionnel. Je suis content de voir parfois des nouvelles têtes et des personnes avec qui j’ai évolué pouvoir faire leur première fois. Ce n’est pas quelque chose sur quoi je me focalise. Je me focalise sur ce qu’il se passe ici et si ça arrive un jour, ce sera que du bonheur. »