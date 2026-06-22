PSG : Ilyes Housni va signer à Nancy

Grand espoir de la génération 2005 du PSG, Ilyes Housni veut aujourd’hui confirmer. L’attaquant de 21 ans va quitter son club formateur cet été, alors qu’il arrive à la fin de son contrat. Après deux prêts mitigés à Al-Sadd (Qatar) et au Havre, Housni devrait avoir l’occasion de lancer sa carrière professionnelle en Ligue 2.

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Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le joueur et Nancy, 14e et maintenu pour son retour en seconde division la saison passée. S’il n’a pas joué le moindre match sous les ordres de Luis Enrique cette année, Ilyes Housni a su se mettre en valeur avec le groupe Espoirs parisien. Il avait notamment fait parler de lui lors de la Premier League International Cup. Face à Chelsea, les images de son dribble sur Axel Disasi avaient fait le tour des réseaux sociaux. À noter que le directeur sportif du club lorrain Michael Chrétien a eu un gros rôle dans le transfert puisqu’il s’est démené pour le convaincre de rejoindre l’ASNL.