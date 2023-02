Leverkusen - Monaco : les compositions officielles

L’AS Monaco retrouve la scène européenne ce jeudi, et joue son barrage aller chez le Bayer Leverkusen à 21h. Intenables en Ligue 1, les Monégasques restent sur quatre victoires et un nul et arrivent en Allemagne en confiance. Face à eux, les hommes de Xavi Alonso ont retrouvé le goût du succès en Bundesliga après deux défaites, et pointent à une modeste 8e place.

Pour cette affiche, Leverkusen aligne un 4-3-3 avec Hlosek en pointe, épaulé de Diaby sur sa gauche et Wirtz à droite. Palacios est entouré d’Andrich et Amiri au milieu de terrain, Frimpong (droite) et Hincapie (gauche) occupent les couloirs autour de la charnière Tah-Tapsoba. Côté ASM, Ben Yedder débute sur le banc, et c’est Embolo qui occupe la pointe devant Minamino.

Monaco prend déjà l’avantage, le Bayer Leverkusen dans le dur !

Les compositions

Leverkusen : Hradecky (cap.) - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Palacios, Amiri - Wirtz, Hlozak, Diaby

Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi (cap.), Maripan, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Minamino - Embolo