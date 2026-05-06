Élie N’Gatta attire les convoitises

À seulement 20 ans, Élie N’Gatta est l’une des révélations défensives de la saison en National. Formé à l’US Orléans avant de rejoindre le FC Sochaux en équipe réserve la saison passée, le défenseur droit franco-ivoirien a signé son premier contrat professionnel en septembre 2025 avec Les Lionceaux. Très vite, il s’est imposé comme un joueur important dans l’effectif montbéliard. Avec ses 26 apparitions toutes compétitions confondues, N’Gatta a affiché une régularité, une solidité et un apport offensif qui font de lui l’un des meilleurs latéraux de son championnat.

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Cette saison, il a délivré 5 passes décisives. Et forcément ses performances ne laissent pas insensibles. Selon nos informations, un club de Ligue 1 et plusieurs clubs de Ligue 2 se sont renseignés sur le joueur, et à l’étranger La Spezia et Modena en Serie B italienne, le FC Lausanne en Suisse ou encore Hanovre en Allemagne sont aussi intéressés. Si le jeune défenseur est sous contrat jusqu’en 2028 avec le FC Sochaux, il pourrait rapidement franchir une étape dans sa carrière cet été.