MU : Rio Ferdinand réagit au coup de gueule de Lisandro Martínez

La sortie fracassante de Lisandro Martínez après la défaite de Manchester United face à l’Atlético de Madrid (2-0), mardi soir en Ligue des Champions, continue de faire réagir en Angleterre. Alors que les Red Devils restent sur cinq rencontres consécutives sans victoire, le défenseur argentin a ouvertement critiqué la direction mancunienne, regrettant notamment le manque d’investissement lors du dernier mercato estival. Des déclarations particulièrement fortes qui ont interpellé Rio Ferdinand. Sur son compte X, l’ancien défenseur emblématique de Manchester United s’est interrogé sur les raisons qui ont poussé Martínez à régler ses comptes publiquement. « Que penser de Lisandro Martínez… Avait-il déjà eu ces conversations avec les dirigeants du club avant son coup de sang d’hier soir ? Est-ce que les joueurs en parlaient dans les vestiaires et qu’il s’est dit : "Tant pis… je vais le dire publiquement" ? Que va-t-il se passer maintenant ? », a-t-il écrit. Sans condamner directement l’international argentin, Ferdinand semble surtout s’inquiéter des conséquences que pourrait avoir une telle prise de parole sur le fonctionnement du club.

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My thoughts on Lisandro Martinez… Has he had these conversations previously with club directors before last night outburst? Are players saying this in dressing room and he thought fuck it… I’m going to be the one that says it publicly? What happens now? — Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 14, 2026

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Il faut dire que Lisandro Martínez n’avait pas pris de pincettes au moment de pointer les responsabilités de la direction. « J’attendais plus d’investissement au mercato. J’en attends plus de notre directeur technique », avait notamment lancé le défenseur, visant directement Jason Wilcox. Une attaque d’autant plus remarquée que Manchester United a tout de même dépensé 173 millions d’euros cet été pour recruter Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans. Martínez avait également tenu à dédouaner Michael Carrick, estimant qu’il était trop facile de faire porter la responsabilité des mauvais résultats aux entraîneurs et aux joueurs. Treizièmes de Premier League et désormais en difficulté sur la scène européenne, les Mancuniens traversent une nouvelle période délicate.