Les nouvelles confessions de Ronaldinho

Ancienne gloire du ballon rond ayant porté les maillots du Grêmio, du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et de l’AC Milan, Ronaldinho a vécu un début d’année 2020 des plus compliqués. Arrêté par les autorités paraguayennes pour avoir utilisé de faux passeports pour entrer dans le pays, le Ballon d’Or 2005 a d’ailleurs fêté ses 40 ans en prison. Une triste descente aux enfers pour le champion du monde 2002. Depuis, le Brésilien est sorti de prison en avril dernier en échange d’une caution mais doit rester cloîtré dans un hôtel au Paraguay.

Et après avoir raconté cette terrible expérience en prison, l’ancien international auriverde (97 sélections, 33 buts) est à nouveau sorti du silence. « Je suis footballeur par amour et de métier. Les gens (de Barcelone) me connaissent bien et savent que ce n’a pas été un moment facile. Leurs messages ont été importants et m’ont aidé à sortir le plus vite possible de cet enfer », a-t-il confié dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, avant de poursuivre.

« Ici à l’hôtel Palmaroga, nous sommes très bien traités. Nous avons tout réglé, nous sommes très tranquilles et les gens font tout pour que nous traversions ce moment de la manière la plus agréable possible. Ç’a été 60 jours très longs. Les gens chez eux doivent se rendre compte de ce que ça fait de ne pas pouvoir faire ce à quoi vous êtes habitué. Je crois que c’est quelque chose qui restera ancré toute ma vie après avoir vécu une expérience aussi difficile. » Et personne ne dira le contraire.