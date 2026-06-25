Coupe du Monde 2026 : le Sénégal annonce la couleur pour sa finale contre l’Irak

Bien malin celui qui aurait prédit que le Sénégal resterait bredouille après deux matchs dans cette Coupe du Monde. Annoncés comme de sérieux outsiders dans cette poule de la mort complétée par la France, la Norvège et l’Irak, les Sénégalais s’imposent surtout comme la grande déception de ce Mondial pour le moment. Aujourd’hui, autant dire qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur.

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Battus par les Bleus (3-1) puis par les Norvégiens (3-2), les hommes de Pape Thiaw se retrouvent dos au mur, dans l’obligation de s’imposer face à l’Irak pour espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes. C’est une finale qui attend les deux nations, et le sélectionneur sénégalais en a bien conscience : «la défaite contre la Norvège a été douloureuse, mais elle nous donne une motivation encore plus grande pour battre l’Irak et nous qualifier pour le tour suivant. Le match de demain est une finale pour les deux équipes. Si nous voulons rester dans cette Coupe du monde, nous devons gagner», a-t-il confié ce jeudi en conférence de presse.

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«Maintenant, il faut sonner la révolte»

Hormis Édouard Mendy, touché au genou gauche et forfait, tout le monde sera disponible pour cette rencontre, même Kalidou Koulibaly, apparu en manque de rythme depuis le début de Coupe du Monde alors qu’il avait fini la saison blessé. «Le cas de Koulibaly ? Je préfère parler collectivement, a balayé Thiaw. Mais c’est vrai qu’on a un staff médical et un staff technique qui suit les joueurs, et on a estimé que Koulibaly était apte pour jouer ces matchs (…) Il est prêt encore pour demain, il est bien, il s’entraîne, il continue à faire les soins comme tout le monde pour être apte pour le match de demain.»

Au sein du groupe, pas question de se résigner après deux défaites. Thiaw a instillé dans son vestiaire l’idée qu’un nouveau tournoi débuterait une fois la phase de groupe terminée. D’autant plus que les Sénégalais pourraient hériter d’une partie de tableau abordable, avec possiblement un 16e de finale face au Mexique ou l’Egypte. «On sait qu’après les phases de poules, c’est une autre compétition qui débute et espérons qu’on y sera et qu’on montrera cette fois-ci vraiment, car les gens comptent sur nous. Ça parle beaucoup, il faut l’admettre. C’est normal quand on sort de deux défaites en deux matchs, alors qu’on était cités parmi les favoris. Maintenant, il faut sonner la révolte. » Il n’y a plus qu’à.