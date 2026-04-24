Le Real Madrid est dans la panade pour un Galactique

Les journalistes espagnols ne savent plus où donner de la tête avec le Real Madrid. Pourtant, ils avaient de l’espoir l’été dernier quand Xabi Alonso a été nommé à la tête de l’équipe. Puis, les premières tensions sont apparues au sein d’un vestiaire peuplé de stars, dont certaines n’étaient pas forcément fans des méthodes du coach espagnol. Un technicien qui voulait simplement que ses troupes travaillent beaucoup plus. Ce qui n’a pas été du goût de certains joueurs, qui étaient beaucoup plus libres et moins surchargés de travail sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le Mister a connu des succès ainsi. L’an dernier, cela a été plus compliqué. Cela a aussi été le cas cette saison qui sera une nouvelle fois blanche pour les Merengues.

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Ce qui est inacceptable pour Florentino Pérez et les supporters, qui n’hésitent plus à tacler et siffler les stars de l’équipe. Kylian Mbappé ou encore Vinicius Jr en ont fait les frais mardi soir face à Alavés au Santiago-Bernabéu. Concernant le Brésilien, qui était en conflit avec Xabi Alonso avant de retrouver des couleurs avec Alvaro Arbeloa, il s’attendait à être traité ainsi. C’est ce que révèle ce vendredi la Cadena SER. Toño Garcia, qui officie sur la radio espagnole qui a plutôt bonne réputation de l’autre côté des Pyrénées, précise : « il s’est excusé pour la saison de l’équipe, pour sa propre performance… Il n’aime pas les huées, mais il les comprend, car il connaît les exigences du Real Madrid et ce que signifie ne remporter aucun titre.»

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Pas de prolongation avant le Mondial

Ensuite, la SER a évoqué le dossier de la prolongation de Vini Jr (18 buts, 14 assists en 48 matches toutes compétitions confondues cette saison). Depuis des mois, tout a été dit sur le sujet. Il a été question d’un départ, d’offres XXL d’Arabie saoudite, de demande de salaires supérieure à Kylian Mbappé ou encore d’une prolongation imminente. Cette semaine encore, AS a indiqué que Florentino Pérez est confiant au sujet d’une prolongation. Mais, Radio Marca assure qu’il n’y a pas d’accord et qu’il existe toujours des désaccords économiques à plusieurs millions. Nous en sommes finalement toujours au même point en ce mois d’avril 2026, soit à 14 mois de la fin de son contrat (30 juin 2027). Ce vendredi, la radio espagnole fait un nouvel état des lieux et confirme que le dossier de sa prolongation est «toujours au point mort» et qu’elle «n’est pas si imminente qu’il n’y paraît».

Le journaliste Toño Garcia a d’ailleurs précisé que les négociations piétinent. « J’ai posé la question car la nouvelle m’a surpris, et on m’a immédiatement assuré qu’il s’agissait d’une fausse information. Tout reste au point mort, et c’est toujours au Real Madrid de revoir à la hausse l’offre que Vinícius estime mériter. Sa position est la même que celle que nous avons toujours rapportée ici : il veut rester, mais il estime qu’on devrait le valoriser davantage. À mon avis, Vinícius arrivera à la Coupe du Monde sans prolongation de contrat. Ce n’est pas un gros problème pour lui… Mais ses exigences financières doivent être mises en balance avec ce que le Real Madrid est prêt à payer.» le joueur de 25 ans se considère comme un leader de la formation merengue et espère que le club améliorera sa proposition, qu’il souhaite plus élevée.

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Le Real Madrid s’expose à un départ pour 0€

Une situation qui dépasse Manu Carreño, qui a confié au micro de la SER : « personne ne s’attendait à ce que la Coupe du Monde arrive et qu’aucun contrat ne soit encore signé, malgré la volonté des deux parties.» Dans la capitale espagnole, certaines voix se sont élevées ce vendredi au moment d’évoquer le cas Vini Jr. Ancien de la Casa Blanca, Fernando Sanz a confié : « je prolongerais le contrat de Vini, mais cela ne signifie pas qu’il restera indéfiniment. C’est une stratégie. On l’a dans l’équipe parce que c’est un excellent joueur, mais le problème ne se résout pas par une prolongation de contrat. Il faut qu’il retrouve son niveau d’il y a quelques années, et non son niveau actuel. Ce n’est pas son travail qui justifiera une prolongation, mais le fait qu’il joue comme avant, et non comme aujourd’hui. » Adolfo Aldana, lui, n’est pas contre son départ.

«Je pense que Vinicius a passé trop d’années ici. Quand il n’a pas remporté le Ballon d’Or, je pense que cela aurait peut-être été le bon moment pour le transférer, car il serait parti au sommet de sa gloire, fort de ses titres en Ligue des Champions et en Liga, et bénéficiant du soutien inconditionnel des supporters. Mais ces deux dernières années, il a prouvé qu’il était aussi talentueux qu’indiscipliné, irrévérencieux et anticonformiste. Son style de jeu a influencé toute l’équipe. Parfois, il a fait basculer le match grâce à des actions magistrales, mais il lui est aussi arrivé de frustrer ses coéquipiers. Il est temps de le remercier pour tout ce qu’il a apporté et de lui offrir un départ digne. Nous devons renouveler l’effectif. Vini s’obstine parfois à tenter des actions très difficiles qui, au final, ne fonctionnent pas. Nous le félicitons pour tout ce qu’il nous a donné, mais le moment est venu de mettre fin à son aventure au Real Madrid.» Le cas Vinicius divise toujours autant à Madrid. Pour le moment, le joueur, qui sera libre de négocier avec le club de son choix en janvier prochain, a Florentino Pérez de son côté. Mais pas à n’importe quel prix…