Menu Rechercher
Commenter 137
Ligue 1

PSG : le clan Vitinha répond aux avances du Real Madrid

Par Dahbia Hattabi
Vitinha au PSG @Maxppp

Précieux aux yeux de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain, Vitinha attise les convoitises. Récemment, le Real Madrid a été cité comme un prétendant à sa signature. Ce mardi, les Merengues ont reçu une première réponse.

La suite après cette publicité

En effet, The Athletic indique a contacté l’entourage du Portugais concernant un éventuel transfert au sein de la Casa Blanca. Et la réponse de ses proches a été très claire. Selon eux, il est «impossible pour le Paris Saint-Germain de le laisser partir après son excellente saison chez les champions de France et d’Europe». Madrid est fixé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Real Madrid
Vitinha

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier