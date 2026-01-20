PSG : le clan Vitinha répond aux avances du Real Madrid

Précieux aux yeux de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain, Vitinha attise les convoitises. Récemment, le Real Madrid a été cité comme un prétendant à sa signature. Ce mardi, les Merengues ont reçu une première réponse.

En effet, The Athletic indique a contacté l’entourage du Portugais concernant un éventuel transfert au sein de la Casa Blanca. Et la réponse de ses proches a été très claire. Selon eux, il est «impossible pour le Paris Saint-Germain de le laisser partir après son excellente saison chez les champions de France et d’Europe». Madrid est fixé.