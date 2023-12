Kylian Mbappé a été le sportif le plus cité dans les médias français en 2023

En 2023, tout le monde a parlé de lui. Même si ses exploits de la Coupe du monde au Qatar sont l’œuvre du mois de décembre 2022, Kylian Mbappé a été au centre des discussions lors des 12 mois suivants. Scruté de près depuis ses débuts, le Bondynois a le vent en poupe et sa popularité ne fait que de s’accroître au fil des mois et son avenir compliqué au PSG au printemps dernier a fait encore plus jaser.

Pour toutes ses raisons et au terme d’une année tant réussie individuellement que frustrante collectivement, Kylian Mbappé fait partie des personnalités françaises les plus cités dans les médias français d’après une étude du cabinet Tagaday. Quatrième Français le plus cité derrière Gérald Darmanin, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, l’attaquant de 25 ans est le sportif qui fait le plus parler dans les médias avec 150 000 citations cette année. Pour rappel, l’ancien Monégasque était neuvième l’an dernier.