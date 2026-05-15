Troyes : Mathys Detourbet va rejoindre Manchester City et filer en prêt à Monaco

La saison prochaine, l’ESTAC va retrouver la Ligue 1. Leader de Ligue 2, Troyes a obtenu sa montée il y a quelques jours, après une belle année. A présent, il va falloir se pencher sur le mercato afin de bâtir une équipe compétitive et d’assurer le maintien dans l’élite pour, pourquoi pas, rêver plus grand. Les dirigeants vont aussi devoir résister aux assauts d’autres clubs pour leurs joueurs. L’un d’eux attise les convoitises depuis un petit moment. Il s’agit de Mathys Detourbet.

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Si vous êtes parmi nos fidèles lecteurs, vous êtes sûrement déjà au courant que le jeune homme de 19 ans est courtisé par de gros clubs. L’été dernier, nous vous avions révélé en exclusivité que l’AS Roma avait formulé une proposition de 8 M€ + 2 M€ de bonus. Mais Troyes avait fermé la porte. Cet hiver, ils étaient encore plus nombreux à se manifester.

Detourbet évoluera à Monaco l’an prochain

Outre la Louve, l’AS Monaco s’est positionnée. Manchester City, qui est dans le même groupe que Troyes, a aussi pointé le bout de son nez. Le jeune homme a même visité les installations des Skyblues. Finalement, il est resté à Troyes cet hiver, conscient que tout se jouerait cet été. Quelques mois plus tard, il va donc être bientôt temps de faire un choix.

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Selon nos informations, Mathys Detourbet va s’engager en faveur de Manchester City avant de s’en aller en prêt dans un club de son choix en France. C’est à Monaco qu’il va poursuivre sa progression l’an prochain sous la forme d’un prêt (1 an+ 1 en option). Il cherche d’ailleurs déjà un domicile en Principauté nous a-t-on fait savoir. Une belle affaire pour toutes les parties finalement. A noter qu’une autre source proche du dossier nous a indiqué que tout n’était pas encore bouclé entre les différentes parties. Il reste encore quelques détails avant de trouver un accord.