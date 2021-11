Espagne : Luis Enrique soulagé après la qualification pour le Mondial

Après la victoire face à la Suède pour la dernière journée du groupe B (1-0), l'Espagne s'est qualifiée directement pour la 12e édition d'une coupe du monde consécutive de son histoire. Une fin heureuse qui soulage son sélectionneur Luis Enrique, qui n'a pas caché que son staff et son groupe avaient une grosse pression sur les épaules avant ce match crucial, et les a félicités pour leur parcours durant ces éliminatoires.

«Nous l'avons mérité. J'ai l'impression d'avoir enlevé un sac à dos de 100 kilos. J'ai ressenti plus de pression que lors de l'Euro ou pendant la finale de la Ligue des Nations..... J'ai enlevé un énorme poids de mes épaules. Je suis très fier de mes joueurs. Pas seulement les 25 de ce rassemblement, mais tous. Ils ont renversé la situation, c'est ce dont je suis le plus fier et de donner de la joie à leurs familles et aux fans. Nous avons fermé un cycle qui a commencé à La Cartuja, lors du dernier Euro. Les circonstances entourant l'équipe nationale étaient très différentes de celles d'aujourd'hui et les joueurs l'ont mérité. C'est très agréable de voir la communion entre l'équipe nationale et le pays. Cela permet aux joueurs de respirer la confiance», a-t-il déclaré après la rencontre.