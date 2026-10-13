Ligue des Champions : Lens piégé par le Sporting Portugal

Tombeur du Slavia Prague au terme d’un match spectaculaire lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le RC Lens espérait signer un deuxième succès européen de rang, ce mardi soir, face au Sporting Portugal, vainqueur de Galatasaray pour son entrée en lice. Devant leurs supporters, réunis au Stade Bollaert-Delelis, les hommes de Yannick Cahuzac s’organisaient en 3-4-2-1 avec Franjo Ivanovic sur le front de l’attaque, soutenu par Junior Kadilé et Florian Thauvin. En face, les Portugais optaient eux pour un 4-3-3 où Luis Suarez évoluait aux côtés de Nestory Irankunda et Geny Catamo sur le front offensif. Portés par leur public, les Sang et Or débutaient cette rencontre de la meilleure des manières. Servi par Ivanovic sur la droite, Thauvin repiquait dans l’axe aux 25 mètres avant de déclencher une frappe du gauche, captée en deux temps par Pereira (6e).

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Une première occasion qui donnait le ton à cette affiche. Lens dominait, le Sporting souffrait et Kadile, lancé en profondeur, déclenchait une nouvelle frappe (13e). Bien en place collectivement, le RC Lens contrôlait également parfaitement les rares temps de possession de la formation portugaise. Oui mais voilà, sur le premier réel déséquilibre, les Lensois étaient punis. Au terme d’une attaque rapide, Irankunda, servi sur le côté gauche, adressait un centre parfait pour l’ancien attaquant de l’OM Luis Suarez, qui coupait au premier poteau pour donner l’avantage aux siens (0-1, 22e). Sonnés, les Artésiens ne tardaient pas à repartir de l’avant pour mettre une grosse pression sur la défense des Leões.

Défaite frustrante pour Lens

Inspirés offensivement, les coéquipiers d’Udol se montraient, cependant, bien plus friables défensivement. Profitant d’une erreur de concentration de la charnière centrale lensoise, très mal alignée, Suarez filait au but avec une occasion en or de doubler la mise mais Risser sortait une parade exceptionnelle (32e). Sur l’action suivante, Ivanovic frôlait lui l’égalisation mais son missile fracassait le poteau de Pereira (34e). Juste avant la pause, la pression lensoise ne faiblissait pas mais Thauvin (35e) et Haidara (37e) tombaient encore sur le portier portugais. Sur leurs rares montées offensives, les Lisboètes continuaient, eux, de faire trembler Bollaert. Au retour des vestiaires, la physionomie de ce choc changeait quelque peu.

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Le Sporting débutait mieux mais Risser se montrait vigilant (55e). Juste avant l’heure de jeu, Cahuzac apportait du sang neuf avec les entrées en jeu de Edouard et Aguilar (58e) et le match s’emballait. Haidara et Edouard se montraient alors que Risser sauvait encore les siens. Quelques minutes plus tard, le portier lensois ne pouvait finalement rien… L’entrant Derry protégeait bien son ballon dans sa moitié de terrain et servait Andersen, dont la passe en profondeur trouvait Doumbia. Auteur d’une sortie assez hasardeuse, Risser était battu. En fin de match, Lens tentait bien de sauver l’honneur par l’intermédiaire de Thauvin (83e) mais rien n’y faisait. Avec cette défaite, le RC Lens chute à la 16e place du classement alors que la formation lisboète pointe provisoirement au 1e rang.