Bernardo Silva aurait enfin choisi son prochain club

Bernardo Silva quittera Manchester City en fin de mois, et il sera donc libre de tout contrat. Un joli coup à faire pour de nombreux clubs en Europe, surtout que le Portugais de 31 ans souhaite rester dans un championnat d’élite, n’ayant pas l’intention de se diriger vers des championnats dits exotiques.

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Ces derniers jours, il a par exemple été lié à des clubs comme le FC Barcelone ou la Juventus. Mais selon la Gazzetta dello Sport, c’est bien l’Atlético de Madrid qui aurait les faveurs du joueur et serait donc en pole position. Récemment entrés dans la course pour recruter l’ancien de l’AS Monaco, les Colchoneros auraient grillé la concurrence, eux qui prévoient un mercato estival XXL.