L’Olympique Lyonnais explore la piste Sonny Anderson

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais cherche des solutions. Moins performant sportivement, le club rhodanien veut apporter du sang neuf sur le terrain. Dejan Lovren, Amin Sarr et Jeffinho sont arrivés durant le marché des transferts hivernal. Du côté de la direction aussi on veut donner un nouvel élan au club. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium sont en quête d’un nouveau conseiller sportif. C’est ce qu’a annoncé vendredi le président Jean-Michel Aulas à l’occasion de la conférence de presse de présentation des trois recrues hivernales.

«Il y a le coach qui est coach et le coach avec un profil de manager général. On a changé ça avec Blanc, on a là quelqu’un qui a toutes les références en tant que joueur et entraîneur. La structure est faite pour donner plus de respiration à Laurent Blanc. A une époque, j’avais pris du recul et je faisais du financement. Là, j’ai repris. Cela fait partie des choses importantes. Il faut trouver le bon profil par rapport au poste.. Le départ de Gérard Houllier a créé un déséquilibre affectif et du mode de fonctionnement. Peut-être qu’il faut revenir avec un conseiller sportif. On y réfléchit.»

À lire

Ligue 1 : porté par ses jeunes, l’OL s’impose à Troyes

Sonny Anderson, l’heureux élu ?

Et visiblement, l’OL a fait plus que réfléchir. En effet, Le Progrès révèle ce lundi que les Gones ont déjà bien avancé concernant cet ancienne gloire du club qui serait capable d’occuper ce rôle après Bernard Lacombe et le regretté Gérard Houiller. En effet, il s’agit de Sonny Anderson. Agé de 52 ans, il a porté le maillot de l’Olympique Lyonnais entre 1999 et 2003. Le temps de marquer 94 buts en 161 matches toutes compétitions confondues. Le Brésilien a connu une partie de l’âge d’or du club lyonnais, lui qui a notamment remporté deux titres de champion de France (2002 et 2003) ou encore une Coupe de la Ligue (en 2001).

La suite après cette publicité

Toujours très apprécié par les supporters rhodaniens, Sonny Anderson exerce depuis plusieurs années le rôle de consultant pour la chaîne beIN Sport. Il est aussi «conseiller sportif pour le groupe 6e Sens Immobilier de Nicolas Gagneux et l’actionnaire majoritaire du club de N2 de Lyon La Duchère » précise Le Progrès. Favori de la direction lyonnaise, l’ancien international auriverde pourrait arriver très vite. Les ultimes détails pourraient être réglés aujourd’hui, bien que les têtes pensantes de l’OL assurent que d’autres pistes sont suivies et que rien ne sera réglé cette semaine. Espérons que ce retour, s’il est bien officialisé, sera plus réussi que celui de Juninho, auquel JMA a tendu la main vendredi dernier.