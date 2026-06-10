Luis Castro a été sondé par des clubs français

Auteur d’un véritable miracle avec Levante, ayant réussi à assurer le maintien avec le club de Valence qui était lanterne rouge à son arrivée fin décembre, Luis Castro a logiquement vu sa cote remonter en flèche. Comme l’indique Sport, l’ancien entraîneur de Dunkerque et de Nantes a reçu de nombreux coups de fil ces dernières semaines.

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C’est le cas de Saint-Etienne, qui a finalement nommé Ian Cathro, ainsi que de l’OGC Nice. Des clubs grecs, italiens et portugais sont aussi venus aux nouvelles, mais pour l’instant Luis Castro n’a pas l’intention de quitter Levante. Il faudrait une offre impossible à refuser pour que le tacticien lusitanien accepte de quitter les Granotas.