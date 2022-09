Les enchères continuent de monter pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

C'est probablement l'un des plus gros dossiers du mercato estival 2023. Jude Bellingham a de fortes chances de quitter le Borussia Dortmund, alors que les plus grosses écuries européennes sont à ses trousses. La star anglaise, qui sera un élément cadre des Three Lions lors du prochain Mondial, est l'un des joueurs les plus cotés du Vieux Continent et en Allemagne, tout le monde semble avoir accepté son futur départ.

Aux dernières nouvelles, le principal concerné semblait très tenté par l'idée de rejoindre le Real Madrid. Les Merengues vont avoir de l'argent à disposition après plusieurs mercatos plutôt sobres, et veulent enrôler l'Anglais pour continuer ce processus de renouvellement de l'effectif. Il est même présenté comme l'objectif numéro 1 de Florentino Pérez et ses équipes pour le prochain mercato.

Le prix explose

Et voilà que le Telegraph dévoile qu'en plus du Real Madrid ou de Liverpool, un nouveau club est entré dans la danse. Il s'agit de Chelsea. Selon la sérieuse publication britannique, les Blues tentent de rattraper leur retard dans ce dossier, et ils sont même prêts à mettre 145 millions d'euros sur la table ! Les nouveaux dirigeants londoniens sont particulièremnt déterminés et savent que sur le terrain, Bellingham serait un renfort de poids.

Autant dire que l'été prochain, le joueur formé à Birmingham a de fortes chances de devenir un des joueurs les plus chers de l'histoire, avec trois clubs extrêmement puissants financièrement prêts à tout pour l'enrôler. Rendez-vous dès le mois de juin donc...