Anne Hidalgo allume le PSG !

Le Paris Saint-Germain pourrait prendre ses quartiers au stade de France. Le club francilien va, en effet, déposer sa candidature ce jeudi. Mais il n’exclut pas de rester au Parc des Princes. Il faudrait pour cela s’entendre avec la mairie de Paris, avec laquelle le PSG est en désaccord. Ce matin, L’Equipe a révélé que la mairie souhaitait renouer le contact avec les dirigeants du club francilien. Mais la sortie d’Anne Hidalgo sur l’antenne de RFI ne risque pas d’arranger les choses.

« Ma position est-elle irrévocable? Oui parce que vous savez, on avait ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade à notre club. C’est vrai que dans le modèle économique des grands clubs, ils sont presque tous propriétaires et cet argument, on l’a bien sûr regardé. La deuxième chose c’est que pour vendre, il fallait d’abord qu’il y ait respect des règles parce que ça appartient aux Parisiens, ça ne m’appartient pas personnellement. On est dans un pays où l’état de droit fonctionne, il y a des procédures. Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. Quand, à l’issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d’évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d’euros… je pense que le mot ridicule est celui qui convient.» Des déclarations qui ne feront certainement pas plaisir au PSG.

