Real Madrid : les supporters madrilènes ont déployé une banderole cinglante contre Tebas

Les supporters du Real Madrid ont profité de la réception du FC Séville ce dimanche pour s’en prendre une nouvelle fois à Javier Tebas et au FC Barcelone, à une semaine du Clasico. Dans les tribunes, une banderole hostile a été déployée avec le message « Ce n’est pas du football, c’est Tebas et Negreira », les noms du président de la Liga et de l’ancien vice-président du comité technique des arbitres étant inscrits en bleu et rouge, les couleurs du Barça. Des chants réclamant la démission de Tebas et dénonçant une « corruption à la fédération » ont également retenti.

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Cette nouvelle provocation intervient après une semaine particulièrement tendue entre le club madrilène et le patron de la Liga. Ce dernier avait accusé Real Madrid TV de recourir à des méthodes de communication «comparables à celles de la propagande nazie» dans ses critiques contre l’arbitrage, provoquant une demande de démission immédiate de la part de la Casa Blanca. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait de son côté pris la défense de Tebas. Alors que le Clasico approche, les tensions autour de l’arbitrage espagnol sont donc loin de retomber.