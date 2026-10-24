Le Qatar prête des équipements de la Coupe du Monde 2022 au Sénégal

Le Qatar poursuit son engagement dans l’organisation de grands événements sportifs. À l’approche des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, l’émirat met à disposition du Sénégal près de 15 bus ainsi que des équipements de sécurité qui ont été utilisés lors de la Coupe du Monde 2022. Une aide destinée à accompagner les préparatifs du premier événement olympique organisé en Afrique.

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«Le Qatar et le Sénégal entretiennent des relations solides et de longue date. Nous sommes heureux d’accompagner le Sénégal dans les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, un événement historique pour le sport africain», a déclaré Youssef Shaban Ibrahim Al Sada, ambassadeur de l’État du Qatar au Sénégal. Doha entend ainsi partager l’expérience acquise lors de la Coupe du Monde 2022, organisée sur son sol, et renforcer sa coopération avec le pays hôte. Cette initiative illustre aussi la volonté du Qatar de rester impliqué dans le paysage sportif international. Après avoir accueilli la Coupe du Monde 2022, l’émirat doit également organiser la Coupe du Monde U17 et la Coupe Intercontinentale en 2026.