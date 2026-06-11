EdF : l’avertissement de Kylian Mbappé à Didier Deschamps

Dans un entretien accordé à M6, le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, s’est confié sur Didier Deschamps et sur son dernier Mondial en tant que sélectionneur des Bleus. L’attaquant du Real Madrid a tenu à faire passer un message à son coach concernant son avenir après la France : hors de question de le voir prendre la tête d’une autre sélection.

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« Le meilleur moyen de lui rendre hommage, c’est de gagner. Parce que lui, il aime gagner. Donc on va faire en sorte qu’il ait la meilleure des dernières Coupes du Monde, en espérant que ce soit sa dernière. Parce que j’espère qu’il ne va pas la rejouer avec une autre équipe. Non, moi je lui mets la pression. J’ai vu, ils ont parlé de l’Italie et tout, mais ça serait moche ça hein… L’Argentine ? Non ! C’est le coach Didier Deschamps quand même. »