PSG : l’analyse prudente de Luis Enrique sur Chelsea et les clubs de Premier League

Soir de retrouvailles au Parc des Princes mercredi en Chelsea et le PSG après la houleuse finale de la Coupe du Monde des Clubs l’été dernier. En plus de recroiser le fer avec les Blues, les troupes de Luis Enrique affronteront, de nouveau, une équipe de Premier League après avoir rencontré en l’espace d’un an Arsenal, Newcastle, Aston Villa et Liverpool. «On peut juger les équipes anglais de très haut niveau sans exception. On connaît très bien Chelsea, on les affrontés l’été dernier. ils ont changé d’entraîneur et de joueurs. On sait la difficulté de ce type de matchs mais on va être prêt pour gagner. Je ne me préoccupe pas des bruits autour de l’équipe, on est habitué à gérer ça. Il y a plusieurs aspects importants dans ce match. On aime avoir le ballon plus que l’adversaire. C’est une grande équipe avec des joueurs internationaux. Ce sera compliqué pour les deux équipes. Rien est différent des autres types de match», a déclaré l’entraîneur espagnol.

Alors que les résultats ont souvent été favorables pour le PSG contre des clubs anglais, Luis Enrique ne veut pas se montrer trop confiant. «Une des clefs que j’ai vu beaucoup d’années, quand arrive ce type de matchs, avoir trop de confiance est un problème. On connait ce type de match. Nos adversaires sont de haut niveau. Il y a de l’intensité. Il faudra aussi analyser ce qu’il se passera demain pour préparer le deuxième match. C’est très intéressant la prochaine semaine». Place désormais à la belle bataille et ce sera au Parc des Princes mercredi soir, dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions.

