Angleterre-Sénégal : les compositions officielles

Une bataille de lions. Après avoir fait match nul contre l’Irlande il y a quatre jours, voilà le Sénégal continue son tour des îles britanniques en affrontant l’Angleterre (une rencontre à suivre à partir de 20h45 en direct commenté sur Foot Mercato). Après un match nul arraché contre l’Irlande, les Lions de la Téranga se doivent de réagir. Une réaction, c’est ce qu’attend également Thomas Tuchel. Le sélectionneur des Three Lions a très peu apprécié le match de ses ouailles contre Andorre.

e tacticien allemand poursuit avec son 4-4-2 mais avec de gros changements par rapport à il y a trois jours. Dean Henderson sera dans les buts, Colwill et Chalobah vont pouvoir recréer la charnière de Chelsea. En attaque, Kane sera accompagné de Saka et de Gordon sur les ailes. Quant à Pape Thiaw, c’est un 4-3-3. On retrouve le Lyonnais Niakhaté en charnière avec le capitaine Kalidou Koulibaly. Lamine Camara et Habib Diarra seront au milieu de terrain tandis que Nico Jackson officiera en tant que 9.

Les compositions officielles :

Angleterre : Henderson - Walker, Chalobah, Colwill, Lewis-Skelly - Saka, Rice, Gallagher, Gordon - Eze, Kane

Sénégal : Mendy - Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf - Diarra, Gana Gueye, Camara - Sarr, Jackson, Ndiaye