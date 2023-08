Le FC Barcelone rêve toujours de Bernardo Silva mais…

La suite après cette publicité

Lorsque le FC Barcelone avait perdu Neymar lors de l’été 2017, il s’était rabattu sur Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho, payés à prix d’or car financés par les 222 M€ reçus pour le Brésilien. Cette fois, c’est Ousmane Dembélé qui va filer au PSG, laissant un vide dans le couloir droit. Mais il ne rapportera pas autant que Neymar, et le Barça doit se creuser les méninges pour trouver un nouvel ailier.

La piste João Felix ouverte hier par la presse espagnole est déjà démentie ce matin, le Portugais n’étant pas la priorité de Xavi. Ce dernier a une préférence pour un joueur, Bernardo Silva. Justement, le milieu offensif est sur les tablettes du club catalan depuis bien longtemps, et il est même déjà d’accord pour rallier la Catalogne, comme le rappelle Sport ce mardi.

Le Barça n’a pas les fonds

Le problème, vous l’aurez deviné, est ailleurs, et concerne le plafond salarial du club catalan, toujours empêtré dans ses problèmes financiers. Le départ de Dembélé et les quelques ventes réalisées jusqu’ici ont permis de boucler les arrivées d’Ilkay Gündogan, Oriol Romeu et Inigo Martinez. Mais cela ne suffira pas pour boucler un coup de l’envergure de Bernardo Silva. L’autre problème de taille est le tarif qu’il faudra payer à Manchester City.

Le club mancunien a bien compris que son joueur voulait un nouveau challenge, et il ne s’opposera pas à un départ si un club met la somme nécessaire, aux alentours de 80 M€. Mais il ne fera aucun cadeau, d’autant que Riyad Mahrez, qui alternait sur le flanc droit de l’attaque, a rallié l’Arabie saoudite. Reste à savoir si le PSG, qui s’est aussi mis d’accord avec Bernardo Silva, est encore sur le coup malgré le recrutement imminent d’Ousmane Dembélé.