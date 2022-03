Le Real Madrid se réjouit de l'échec de Sergio Ramos au PSG

La suite après cette publicité

Personne n’a attendu les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour évoquer le cas Sergio Ramos. À bientôt 36 ans, l’ancien défenseur de la Casa Blanca est considéré depuis plusieurs mois comme un énorme raté de la direction parisienne. Non conservé par les Merengues l’été dernier, l’Espagnol n’est clairement plus en état d’assurer une saison pleine au plus haut niveau. C’est simple : régulièrement miné par des pépins physiques, le champion du monde 2010 n’a joué que cinq matches officiels (4 en Ligue 1, 1 en Coupe de France) avec les Rouge-et-Bleu depuis sa signature à Paris.

Récemment interrogé à son sujet, Leonardo n’a d’ailleurs pas cherché à nier l’erreur de casting dans un entretien accordé à L’Équipe. « Malheureusement, il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait. C'est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n'est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d'être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n'est pas finie. Mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets ».

Madrid conforté dans sa décision

Aujourd’hui, le quotidien sportif en remet une couche, mais en se plaçant cette fois du côté du Real Madrid. Et sans surprise, les Merengues ne regrettent absolument pas d’avoir décidé de ne pas prolonger leur ancien capitaine. Certes, SR4 était une icône de la Casa Blanca, mais personne ne tente de bras de fer avec le club aux 13 Ligues des Champions. « Il a cru qu'il était au-dessus de la politique du club. Il a voulu jouer mais il a perdu », a confié un proche de Florentino Pérez au quotidien. Pour rappel, Ramos réclamait un bail de deux ans assorti d’un salaire annuel de 15 M€. Inacceptable pour Pérez qui ne propose que des prolongations d’une saison aux joueurs trentenaires.

De plus, Madrid a rapidement compris que le physique de son défenseur ne suivrait plus. Ce qui s’est confirmé à Paris. D’ailleurs, L’Équipe révèle que la Casa Blanca se frotte bien les mains en voyant l’échec Ramos au PSG. Confortés dans leur décision de s’être séparés « d’un contre-pouvoir trop important » et pas surpris de voir leur ancien joueur ramer autant en France, les dirigeants espagnols ne cachent pas leur satisfaction d’avoir « refilé la patate chaude » aux Franciliens. Et demain, les Madrilènes savent qu’ils n’auront pas à craindre une revanche de leur ancien protégé sur leur pelouse.

