EdF : le Real Madrid milite pour que Benzema remporte le Ballon d'Or

Didier Deschamps a été bien inspiré de rappeler Karim Benzema en équipe de France. Déjà très bon à l'Euro 2020, l'attaquant de 33 ans enchaîne les belles performances avec le maillot frappé du coq et des deux étoiles. Le buteur du Real Madrid a une nouvelle fois été décisif ce dimanche en relançant les Bleus lors de la finale de la Ligue des Nations remportée face à l'Espagne (2-1), d'une merveille de frappe enroulée dont lui seul a le secret, quelques minutes après l'ouverture du score de la Roja.

Les Merengues se sont d'ailleurs félicités de ce nouveau trophée glané par les champions du monde en titre et leur n°9, se fendant d'un joli message sur leur compte Twitter pour l'occasion... et militant pour que KB9 hérite du Ballon d'Or. « Félicitations à l'équipe de France et à tous les supporters de la France pour le titre extraordinaire remporté en Ligue des Nations et félicitations à notre spectaculaire joueur Benzema, Ballon d'Or. » L'ancien joueur de l'OL appréciera, lui qui figure parmi les favoris à la victoire finale pour cette édition 2021 du Ballon d'Or.

