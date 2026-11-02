Real Madrid : Yan Diomandé cartonne mais pose un gros problème à José Mourinho

« C’est un joueur spécial, et nous avons beaucoup de chance de l’avoir ». Les propos de Jude Bellingham après la victoire des Merengues face au Racing de Santander (3-0) dimanche après-midi résument bien ce que pensent beaucoup de supporters madrilènes en ce moment. Si ce fameux prix d’achat environnant les 140 millions d’euros en avait surpris plus d’un cet été, les doutes sont déjà dissipés, et même ceux qui étaient le plus sceptiques il y a quelques mois sont sous le charme de l’ailier ivoirien. Il faut dire que ce week-end, il a encore inscrit un véritable golazo, et qu’il est sur une série particulièrement prolifique, avec 4 buts et 3 passes décisives sur les 6 derniers matchs où il a foulé la pelouse.

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Il faut aussi dire que le Yan Diomandé un peu timide et timoré des premières semaines de compétition a vite disparu. Désormais, on voit un joueur en confiance, sûr de lui, qui n’a pas peur de prendre des initiatives. Surtout, il a un profil que les fans madrilènes adorent, et qu’ils n’avaient plus forcément l’habitude de voir : un joueur clinquant, dribbleur, et capable de faire des différences balle au pied. C’est ce qui avait permis à Vinicius Jr de devenir un des chouchous du Bernabéu, et cette version du Brésilien manque cruellement aux Merengues. Diomandé incarne à merveille ce type de joueur qui fait retenir son souffle à des tribunes entières dès que le ballon circule par ses pieds, avant de faire lever tout le monde de son siège avec un joli dribble ou un but.

Vinicius Jr est mort dans le film ?

Un style de jeu qui provoque un enthousiasme assez contagieux, aux spectateurs, mais aussi à ses coéquipiers. D’un point de vue purement footballistique, le courant semble très bien passer avec les joueurs qui l’entourent, dont Jude Bellingham et Kylian Mbappé. On le sent aussi très impliqué dans les tâches défensives, ce qui est un gros point en sa faveur aux yeux de José Mourinho. Et forcément, la question que se pose tout le monde : qui sera titulaire une fois que la sanction de Vinicius Jr sera levée ? Si on demande à l’opinion publique madrilène, le choix est évident. « Maintenant comment tu justifies auprès des supporters que Vinicius Jr soit titulaire à son retour ? », s’interrogeait ainsi le journaliste Manolo Lama sur la Cadena COPE, expliquant clairement qu’à Madrid, tout le monde est pro-Diomandé.

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Qui doit être le titulaire sur le côté gauche du Real Madrid ? Vinicius Jr Yan Diomandé Un autre joueur Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Il faut dire qu’à Madrid, on ne s’attendait pas à ce que Diomandé soit performant si rapidement. Beaucoup imaginaient une première saison d’adaptation, dans un rôle de joker offensif, et la question de sa place dans le onze titulaire n’était pas vraiment dans les débats. José Mourinho lui a toujours confiance en Vinicius Jr - c’est du moins ce qu’il explique en public - mais en plus du niveau de Diomandé, le Brésilien pourrait aussi être victime de la dynamique positive qui s’est installée dans l’équipe sans lui. Un dossier complexe à gérer pour le Special One, qui va devoir réussir à compléter un puzzle complexe pour que tout le monde puisse jouer. La possibilité de reculer Arda Güler au milieu et de donner le flanc droit à Diomandé, laissant Vinicius Jr à gauche, est par exemple évoquée par certains médias. Premier élément de réponse dès face à l’AEK Athènes mercredi en Ligue des Champions…