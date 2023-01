Serie A : Luca Caldirola sauve Monza contre l’Inter Milan

Suite de la 17ème journée de Serie A ce samedi soir avec une bien belle affiche sponsorisée par la région de Lombardie. L’Inter Milan, qui a remporté une importante victoire mercredi contre le Napoli, se déplaçait chez le voisin régional de l’AC Monza, au stade de Brianteo. Les joueurs de Simone Inzaghi ont laissé filer des points contre une solide équipe monzese (2-2). Le match s’est très rapidement emballé en première période avec l’ouverture du score de Matteo Darmian sur un centre de Alessandro Bastoni (10e). Presqu’immédiatement, les locaux du soir sont parvenus à égaliser dans le sillage de Patrick Ciurria qui a repris d’une frappe puissante du pied gauche, une formidable passe de Matteo Pessina (11e). Mais c’était sans compter sur l’infatigable Lautaro Martinez qui a profité d’une erreur à la relance de Pablo Mari pour remettre les Milanais devant au tableau des scores (22e).

La suite après cette publicité

En seconde mi-temps, les hommes de Raffaele Palladino n’ont pas démérité avec de longues séquences de possession et une animation offensive plutôt inspirée. Hormis une tête de Martinez sur un coup franc tiré par Federico Dimarco (50e) et un poteau touché toujours par Martinez (85e), l’Inter n’a en effet pas proposé grand chose dans le second acte et se s’est logiquement faite surprendre par leurs adversaires. Si Monza a parfois manqué un peu de réalisme, de précision et de folie aux abords de la surface milanaise, les promus ont réussi, avec beaucoup de volonté et de détermination, à accrocher le match nul à la dernière minute grâce à Luca Caldirola de la tête (90e+3). Au classement, l’Inter Milan prend un point très pour rester à sa place dans le Top 4 du championnat derrière le trio Napoli, Juventus, AC Milan. Le promo de Monza empoche une unité précieuse pour grimper à la 14ème position avec neuf points de plus que la Sampdoria, première relégable. La semaine prochaine, les Nerazzurri accueilleront le Hellas Vérone en nette difficultés cette saison, tandis que les Brianzoli iront chez un autre promu de la Cremonese, au cours de la 18ème journée du championnat italien.

À lire

Serie A : nouvelle victoire au forceps pour la Juventus face à l’Udinese