Real Madrid : Thibaut Courtois définitivement forfait pour le Clásico

C’est un énorme coup dur pour le Real Madrid à quelques heures du Clásico face au FC Barcelone, ce dimanche soir (21h) au Spotify Camp Nou. Thibaut Courtois ne sera finalement pas de la partie. Victime d’une grippe, le gardien belge avait été retiré du groupe madrilène dans la matinée, mais espérait encore pouvoir rejoindre ses coéquipiers en Catalogne. Selon Marca, le portier de 34 ans a finalement dû renoncer à faire le déplacement, son état de santé ne lui permettant pas de disputer cette rencontre. Une absence de taille pour José Mourinho, qui devra se passer de son gardien titulaire dans l’un des matchs les plus importants de la saison.

La suite après cette publicité

Pourtant, Courtois était déterminé à tout tenter pour tenir sa place. « On va voir comment il évolue au fil des heures et s’il se sent mieux. Si c’est le cas, il prendra l’avion pour Barcelone », expliquait-on dans l’entourage du club en début de journée. Mais le Belge, décrit comme particulièrement affaibli par le virus, n’a pas suffisamment récupéré. C’est donc Lunin qui devrait prendre place dans les cages madrilènes face aux hommes d’Hansi Flick. Une solution qui ne semble toutefois pas inquiéter le Real Madrid. « Nous avons Lunin. Il est très bon », assurait-on du côté de Valdebebas.