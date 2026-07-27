Real Madrid : l’Espagne se moque du PSG pour Yan Diomandé

« Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et mis fin à toutes négociations concernant Yan Diomandé. Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnées et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif. Double champion d’Europe en titre et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Le Club poursuivra, avec calme et confiance, sa stratégie sur le marché des transferts ». Dans un communiqué officiel envoyé aux médias dimanche soir, le Paris Saint-Germain annonçait se retirer du dossier Yan Diomandé.

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Un retrait qui laisse la voie libre au Real Madrid, qui devrait conclure ce dossier assez rapidement, au point où certains médias espagnols évoquent une officialisation en ce début de semaine. Comme indiqué par nos soins ce week-end, les Merengues devraient payer environ 120 millions d’euros pour l’ancien joueur de Leganés, alors qu’ils cherchaient à renforcer le côté droit de leur attaque. Diomandé n’est d’ailleurs pas un potentiel remplaçant de Vinicius Jr, qui pourrait partir cet été. Mais ce qui est sûr, c’est que ce communiqué du PSG fait parler.

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Les pro-Madrid bombent le torse

Tout d’abord, sur les réseaux sociaux, où beaucoup estiment que le PSG est tout simplement mauvais joueur, après avoir été battu sur ce dossier. Tout comme il peut sembler assez cocasse de voir le PSG dénoncer un marché inflationniste dont il est peut-être le principal responsable ces dernières années. Dans les médias espagnols, on se congratule aussi d’avoir "battu" le Paris Saint-Germain. « La vérité, c’est que Diomandé préférait le Real Madrid plutôt que le PSG », a par exemple indiqué la Cadena SER.

« Ce matin encore, le PSG pensait encore pouvoir recruter le joueur malgré l’offensive du Real Madrid », indiquait Marca dans un article publié hier dans la nuit. « Il y a un paragraphe du communiqué du PSG qui me fait rire. […] Que le Bayern puisse dire ça, d’accord. Mais que ce soit le PSG qui se plaigne du marché est une blague de mauvais goût pour ceux qui réclament un vrai fair-play financier », a indiqué Sergio Valentín, journaliste pour plusieurs médias, dont Radio Marca. Une petite victoire sur le papier pour le Real Madrid donc. Reste à voir si, sur le terrain, les Merengues sauront se mettre à la hauteur du PSG cette saison…