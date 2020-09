Martin Odegaard enfin prêt pour le Real Madrid, l'Italie salive pour le duo Pirlo-CR7

La suite après cette publicité

L'éclosion de Martin Odegaard est attendue à Madrid

Ce dimanche, le champion en titre de la Liga fait ses grands débuts face à la Real Sociedad. Le retour à la compétition du Real Madrid est très attendu par la presse madrilène. En effet, comme l'explique As, il faut «faire un pas vers le champion» et remettre en route la machine à gagner. «Madrid commence la défense de son titre à Anoeta. Odegaard est le nouveau visage des Merengues, David Silva, celui de la Sociedad», indique le quotidien. De son côté, Marca met en avant celui qui doit enfin briller cette saison avec la tunique blanche : Martin Odegaard ! Prêté à la Sociedad la saison dernière, le Norvégien voit enfin Zidane compter sur lui. Le journal ne s'y trompe pas et voit «le champion, plus Odegaard» ! C'est la seule nouveauté dans l'effectif madrilène cette saison car le club de Florentino Pérez a été très sage sur le mercato et a essentiellement cherché à dégraisser un effectif très fourni. Odegaard doit lui répondre aux attentes cette saison et sera un élément clé pour Zidane.

L'Italie veut voir le duo Pirlo-Ronaldo à l'œuvre

En Italie, là aussi le champion en titre entre en scène face à la Sampdoria ! Et ce qui fait la Une de Tuttosport ce matin, c'est le duo Andrea Pirlo - Cristiano Ronaldo ! Avec ces deux là, tout est réuni pour faire une grande saison. Et c'est carrément, «les portes ouvertes» pour le quotidien turinois. D'ailleurs, le journal souligne que pour cette rencontre, il y aura un millier de supporters au stade, ce qui se rapproche d'«un retour à la normalité». En tous cas, si CR7 est là, l'équipe de Pirlo n'a toujours pas d'avant-centre. Le dossier Edin Dzeko est toujours bloqué par celui d'Arkadiusz Milik et son bras de fer avec le Napoli indique encore Tuttosport. Quoiqu'il en soit, la Vieille Dame doit bien commencer cette saison et peut compter sur un Cristiano Ronaldo plus motivé que jamais.

La défaite de Manchester United fat les gros titres

De l'autre côté de la Manche, Manchester United a manqué son entrée en Premier League hier. En effet, les Red Devils se sont inclinés sur leur pelouse face à Crystal Palace. Forcément, cela fait la Une du Manchester Evening News qui parle ce matin de «point de désaccord», après un penalty à retirer suite à une décision controversée de la VAR. Pour leur premier match de championnat, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær sont passés au travers et ont été punis par un Wilfried Zaha en pleine forme comme l'indique le quotidien local. De son côté le Daily Mail est un peu plus virulent et explique que «Manchester est furieux contre l'arbitrage vidéo» ! A Tottenham, le prêt de Gareth Bale a été officialisé hier ! Le Daily Telegraph pointe la mentalité de champion du Gallois qui a largement garni son armoire à trophée avec le Real Madrid. Et l'attaquant veut désormais en faire profiter les Spurs et affiche ses ambitions : «Bale veut mettre fin à la disette de trophée de Tottenham, qui dure depuis 12 ans.»