OM : la sortie cash de Samir Nasri sur Medhi Benatia et Habib Beye

La saison 2025/2026 de l’Olympique de Marseille s’est achevée dans le chaos. Si les Phocéens ont réussi à limiter la casse en assurant leur place en Ligue Europa, les frictions au sein de la direction ont fini par polluer la fin de saison du club et abouti sur les départs successifs de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Parti en Argentine pour devenir le nouveau directeur sportif de River Plate, Longoria a préféré jouer la carte de la discrétion vis-à-vis des médias. Ça n’a pas été le cas de Benatia. Bon client des médias, l’ancien directeur du football de l’OM n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur les joueurs d’Habib Beye.

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Le 18 avril dernier, après la défaite à Lorient, l’ex-défenseur s’était totalement lâché en zone mixte face aux journalistes, durant un monologue qui a duré près de 15 minutes. «C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances, une très belle équipe et que tu as cinq finales… On fait des stages, ça nous coûte des sous, mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes. Moi, il ne faut pas m’enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n’a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n’es pas entreprenant… C’est facile, "le logo il est pas beau", c’est pas mon problème, je parle football. Quand tu rentres ici, quand tu as cinq finales à jouer pour un objectif de Ligue des champions, ça doit se voir, sauf que ça se voit pas. Les mêmes reproches tournent et passent. On parle de quoi ? De couilles, d’amour-propre, de respect du maillot qu’on porte, du respect des gens. Et on fait quoi à l’arrivée ? Sur un ballon droit de 40 mètres, c’est moi qui y vais ? Sur un deuxième ballon, c’est moi qui y vais ? Quand tu perds le ballon en transition alors qu’en stage on n’a fait que ça, tu fais quoi ? Tu perds le ballon, et tu le regardes. Et pourtant la semaine on le fait parce que la vérité, depuis un long moment la semaine ça bosse.» Un mois plus tard, après le dernier match de la saison remporté face à Rennes, Benatia en avait remis une couche pour ce qui était sa dernière intervention en tant que dirigeant marseillais.

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Nasri tacle Longoria

Autant de prises de parole cash qui ont valu un bon nombre de critiques à l’ancien international marocain. Mais pour Samir Nasri, Benatia a eu raison de réagir de cette façon dans les médias. Interrogé par L’Équipe, l’ami proche de l’ex-directeur du football estime même que la « grande gueule » de ce dernier a permis à certains de pouvoir se cacher. Une petite pique indirecte envers Longoria. «Il avait une mission, celle d’imposer une rigueur à ce club, de l’excellence en termes de comportement, d’envie, d’abnégation. Et plusieurs fois, il s’est senti trahi par des joueurs, dont certains qu’il avait lui-même fait venir. Par ailleurs, ses sorties permettaient à d’autres de rester discrets… Medhi, cela ne l’a jamais dérangé d’être le méchant flic dans un duo. Et surtout, à chaque fois, j’ai compris ses prises de parole. Cela me parlait comme supporter de l’OM, il décrivait exactement ce que j’avais vu sur le terrain. À certains moments, des joueurs abandonnaient ou avaient un manque dans certaines performances, comme à Lorient ou à Nantes. On ne peut pas lui reprocher de s’être engagé jusqu’au bout.»

Enfin, à l’heure où l’avenir d’Habib Beye reste très incertain sur la Canebière, notamment depuis l’arrivée du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi, Nasri a tenu à défendre celui qui a porté comme lui le maillot de l’OM. En clair, l’ancien milieu de terrain trouve que le Sénégalais a subi trop d’attaques en raison de son passé de consultant sur Canal+. Une période durant laquelle il avait critiqué Luis Enrique. «J’ai trouvé ça injuste. On devait juger Habib Beye pour sa capacité ou pas à entraîner l’OM, cela n’aurait dû être que cela ces quatre derniers mois. On ne doit pas le juger parce qu’il y a trois ans, il a déclaré qu’il ne comprenait pas la gestion du cas Mbappé par Luis Enrique. Il était alors payé pour être consultant et donner son avis. Et quand il est devenu entraîneur, tout le monde l’attendait avec un fusil de sniper pour lui tirer dessus. Ce n’est pas correct. Si on veut avoir des consultants engagés, qui apportent une plus-value, on ne peut pas les attaquer comme ça.» Le message est passé.