Naples : Massimiliano Allegri déjà sous pression

Après cinq journées de championnat, le début de saison de Naples sous Massimiliano Allegri est loin d’être à la hauteur des attentes. Le club accuse déjà six points de retard sur le duo de tête composé de la Roma et de l’Inter et a notamment subi deux revers contre Côme et l’Inter, avant de s’incliner en Ligue des Champions face à Arsenal. Malgré la trêve internationale, les interrogations restent donc nombreuses autour du travail de l’ancien entraîneur de la Juventus.

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La réception de Frosinone au Maradona s’annonce ainsi importante pour Allegri, d’autant que son adversaire réalise un début de saison remarqué. L’entraîneur italien doit rapidement trouver des solutions pour relancer une équipe jugée trop prévisible dans le jeu et pénalisée par plusieurs blessures. D’après La Gazzetta dello Sport, les bookmakers maintiennent d’ailleurs une cote relativement basse concernant un éventuel limogeage d’Allegri, signe que sa situation reste particulièrement surveillée.