Algérie : le séléctionneur confirme des contacts avec Khalis Merah

La Fédération algérienne de football poursuit son travail de séduction auprès des joueurs binationaux. Alors que les Fennecs doivent affronter le Togo les 14 et 17 novembre prochains, Brahim Hemdani a été interrogé sur deux dossiers particulièrement suivis : Khalis Merah et Yanis Massolin. Si les deux joueurs ne figurent pas dans la liste du sélectionneur algérien pour ce rassemblement, leur avenir international reste encore ouvert.

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Présent en conférence de presse ce jeudi, Brahim Hemdani a d’ailleurs confirmé que des discussions étaient en cours avec les deux joueurs. « On est en contact régulier avec les joueurs. Les deux que vous avez cités sont suivis et on fait tout ce qu’il faut pour connaître leur situation et éventuellement créer les conditions pour pouvoir les convoquer en équipe nationale », a expliqué le technicien.