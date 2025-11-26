Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Youth League

Youth League : un joueur d’Arsenal débute à… 13 ans !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
L'Emirates Stadium d'Arsenal @Maxppp

Dans un football de joueurs à l’explosion de plus en plus précoce, on vient de battre un nouveau record. Effectivement, du haut de ses 13 ans (et 343 jours) seulement, le joueur d’Arsenal Luis Muñoz est devenu le plus jeune joueur à disputer l’UEFA Youth League. Une entrée en jeu face au Bayern qui lui permet donc d’entrer dans l’histoire de la compétition européenne référence des U19, habituellement disputée par des joueurs qui ont quelques années de plus que lui.

La suite après cette publicité
B/R Football
Arsenal’s Luis Muñoz is the youngest player ever to play in the UEFA Youth League after subbing on against Bayern.

13 years and 343 days 💫
Voir sur X

Formé chez les Gunners et déjà international U15 avec l’Angleterre, en plus de jouer régulièrement avec les U18 du club londonien, ce milieu de terrain particulièrement doué techniquement est déjà bien connu des observateurs et des scouts anglais et peut déjà rêver d’un avenir chez les A. A noter qu’il peut représenter jusqu’à 4 sélections nationales, puisqu’en plus de l’Angleterre, il pourrait jouer pour la Jamaïque, l’Espagne et le Panama !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Youth League
Arsenal
Arsenal
Luis Munoz

En savoir plus sur

UEFA Youth League UEFA Youth League
Arsenal Logo Arsenal FC
Arsenal Logo Arsenal FC
Luis Munoz Luis Munoz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier