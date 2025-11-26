Youth League : un joueur d’Arsenal débute à… 13 ans !

Dans un football de joueurs à l’explosion de plus en plus précoce, on vient de battre un nouveau record. Effectivement, du haut de ses 13 ans (et 343 jours) seulement, le joueur d’Arsenal Luis Muñoz est devenu le plus jeune joueur à disputer l’UEFA Youth League. Une entrée en jeu face au Bayern qui lui permet donc d’entrer dans l’histoire de la compétition européenne référence des U19, habituellement disputée par des joueurs qui ont quelques années de plus que lui.

La suite après cette publicité

Formé chez les Gunners et déjà international U15 avec l’Angleterre, en plus de jouer régulièrement avec les U18 du club londonien, ce milieu de terrain particulièrement doué techniquement est déjà bien connu des observateurs et des scouts anglais et peut déjà rêver d’un avenir chez les A. A noter qu’il peut représenter jusqu’à 4 sélections nationales, puisqu’en plus de l’Angleterre, il pourrait jouer pour la Jamaïque, l’Espagne et le Panama !