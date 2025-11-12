LdC (F) : Le PSG enchaîne une troisième défaite en s’inclinant contre Manchester United

Troisième match et troisième défaite pour le Paris Saint-Germain. Après les revers face à Wolfsburg (4-0) puis contre le Real Madrid (1-2), les joueuses de Paulo César affrontaient Manchester United ce mercredi soir, lors de la troisième journée de Ligue des champions, avec l’espoir de décrocher leurs premiers points dans la compétition cette saison. Elles se sont finalement inclinées 2-1 sur la pelouse d’Old Trafford, au terme d’un match équilibré où les Mancuniennes ont fait preuve de plus d’efficacité. Sans forcer, c’est pourtant le club anglais qui a ouvert le score par l’intermédiaire de Melvine Malard. Trouvée dans la profondeur par Jayde Riviere, l’attaquante française a échappé à sa compatriote Griedge Mbock avant d’enrouler du pied gauche au second poteau (31e).

La suite après cette publicité

Paris a ensuite superbement réagi grâce à un bijou d’Olga Carmona juste avant la pause (45e+3). L’Espagnole a décoché une frappe croisée, puissante et flottante du pied gauche, venue se loger dans la lucarne de la gardienne Safia Middleton-Patel. L’équipe locale a repris l’avantage à l’heure de jeu, lorsqu’un joli mouvement entre Jessica Park et Anna Sandberg a abouti à un centre fort dans la surface, parfaitement repris de la tête par Fridolina Rolfö. Les Parisiennes ont ensuite obtenu plusieurs occasions dangereuses dans la surface adverse, mais ont manqué d’adresse, parfois même sans parvenir à frapper au but ni à véritablement inquiéter la gardienne mancunienne. Avec ce résultat, le PSG reste bloqué à zéro point et glisse à la seizième place du classement, tandis que son adversaire du soir poursuit son sans-faute dans la compétition.