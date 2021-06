Rennes : Porto fonce sur M'Baye Niang

Le 7 février dernier, le Stade Rennais a annoncé que M'Baye Niang était prêté à Al Ahli (Arabie Saoudite) pour le reste de la saison. En effet, le buteur sénégalais n'entrait pas dans les plans des Bretons. Six mois plus tard, l'ancien joueur de Caen est de retour à la case départ. Mais pas pour très longtemps. En effet, L'Equipe révèle que Rennes souhaite toujours s'en séparer, d'autant qu'il touche un gros salaire (3,5 M€ par an).

La suite après cette publicité

Le quotidien sportif ajoute que les pensionnaires du Roazhon Park discutent avec l'entourage du joueur afin de le libérer de ses deux dernières années de contrat (bail jusqu'en 2023). Ce qui serait une belle affaire à saisir sur le marché. Le FC Porto, Besiktas et Krasnodar seraient sur le coup, mais les Portugais auraient une belle longueur d'avance précise L'Equipe. Le mercato devrait encore être agité pour l'attaquant de 26 ans !