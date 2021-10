Sergio Romero signe à Venise

Le Venezia FC a officialisé ce mardi la signature libre de tout contrat du gardien de but argentin Sergio Romero (34 ans), après six saisons passées du côté de Manchester United. Il est la quinzième recrue du club promu en Serie A cette saison, un peu en difficulté dans ce début de championnat (17e, 5 points en 7 matches).

Avec la blessure du portier habituellement titulaire Luca Lezzerini et les performances insuffisantes de Niki Mäenpää, le gardien de but le plus capé de l'histoire de l'Albiceleste (96 sélections) arrive comme un vrai renfort pour les Arancioneroverdi, qui découvrent l'élite transalpine pour la première fois depuis 20 ans.

Argentine goalkeeper Sergio Romero arrives on a free transfer.



