L’avenir d’Adrien Rabiot prend une tournure inattendue

L’avenir d’Adrien Rabiot se dessinera en bleu toujours. Le milieu de terrain de 31 ans fait maintenant partie des meubles de l’équipe de France. Du haut de ses 66 sélections (7 buts), il est l’un des plus expérimentés en équipe nationale. Zinedine Zidane l’a même nommé vice-capitaine de Kylian Mbappé avec Ousmane Dembélé et Jules Koundé, les autres cadres dont le vécu est le plus long. Le nouveau sélectionneur compte sur le Milanais pour garantir l’équilibre de son collectif s’il aligne bien Mbappé sur le côté gauche.

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Son avenir en club commence lui aussi à être tout tracé. Arrivé en Lombardie il y a un an après avoir été exfiltré de Marseille à la suite de son altercation dans le vestiaire à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1 avec Jonathan Rowe, il avait trouvé en Max Allegri un soutien de poids. Son entraîneur fétiche est parti en fin de saison dernière et le voilà orphelin en quelque sorte. Il aurait pu le retrouver à Naples cet été, mais l’affaire s’est arrêtée au stade des rumeurs. Il est resté à l’AC Milan et commence à donner toute sa dimension avec Ruben Amorim.

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Prolongation longue durée en cours pour Rabiot

Il a fallu convaincre le technicien portugais. « Je ne connaissais pas Rabiot. C’est un joueur crucial pour notre projet, j’aime tout chez lui, assurait-il à la fin de l’été. On veut le garder et, si on peut, renouveler son contrat. Il le sait déjà. Il est vraiment professionnel, il veut apprendre malgré son âge, il est très humble. Avec seulement trois entraînements depuis sa reprise, il a réussi à être décisif. C’est un joueur clé pour nous. » Revenu plus tard que les autres, le Français a d’abord fait quelques entrées avant d’entrer dans le onze de départ, et de ne plus en sortir.

Ses prestations (6 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts et 2 passes) ont mis tout le monde d’accord, au point de trouver un accord rapidement pour sa prolongation. La Gazzetta dello Sport parle même «d’un contrat à vie», lui qui est lié aux Rossoneri jusqu’en 2028 pour l’instant. Un accord devrait être scellé en octobre, affirme le quotidien pour une prolongation d’au moins deux ans, et probablement une troisième année en option, qui l’emmènerait jusqu’en 2031. Il aurait alors 36 ans ! Fait assez rare pour être souligné, il terminerait sa carrière à un âge avancé, mais toujours au plus haut niveau.