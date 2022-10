JT Foot Mercato : les pistes XXL de Cristiano Ronaldo pour quitter Manchester United

La suite après cette publicité

Ronaldo a plusieurs options pour son avenir

Le quintuple Ballon d’Or veut quitter Old Trafford, son départ est inévitable et de nombreux clubs sont prêts à l'accueillir. Comme on vous l’a expliqué hier, recruter Cristiano Ronaldo, c’est la priorité de Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea. Il veut une star mondiale sur le front de l’attaque des Blues. Mais la concurrence sera rude car Jorge Mendes, l’agent du Portugais va relancer tous les contacts qu’il a eus cet été. Parmi les clubs contactés figuraient l'AC Milan et Naples. Les deux pistes s’étaient rapidement refroidies. Puis de nombreuses rumeurs envoyaient la star de 37 ans du côté de l'Atlético de Madrid. Mais Diego Simeone, coach des Colchoneros, a une nouvelle fois bien fait comprendre que son transfert était impossible : «Ronaldo est une référence absolue pour le Real Madrid et je ne verrais pas Palermo jouer pour River, pas plus que je ne verrais Riquelme ou Ortega jouer pour Boca. Il y a des situations qui sont très claires», a affirmé le technicien argentin. La piste Bayern Munich peut être relancée, dans un entretien accordé à Bild, Oliver Kahn a avoué avoir discuté avec les représentants du Portugais. Malheureusement pour lui, ils ont préféré s’offrir les services de Sadio Mané. Puis, il est toujours possible qu’il fasse son grand retour au Sporting, son club formateur. Mais le club lisboète n’a pas vraiment les moyens de payer son énorme salaire et il faudrait que les Portugais se qualifient en phase finale de la Ligue des Champions. Enfin, le rêve ultime de tous supporters de l’OM, Ronaldo avec le maillot marseillais. Invité exceptionnel de Rothen S’enflamme sur RMC ce jeudi, Pablo Longoria a été questionné sur la rumeur. Le président Olympien a été cash : c’est économiquement inaccessible pour le club phocéen. Mais bon au final, peut-être que Ronaldo va rester à Manchester United. Le Portugais s’est excusé pour son geste sur ses réseaux sociaux et a surtout affirmé que «céder à la pression n'est pas une option. Ça n'a jamais été le cas. C'est Manchester United, et unis nous devons rester debout. Bientôt, nous serons de nouveau ensemble».

Gavi, lauréat du Golden Boy 2022

Après avoir reporté le trophée Kopa à la cérémonie du Ballon d'Or, sans surprise, Gavi a été sacré Golden Boy 2022 pour la 20ème édition de ce trophée créé par Tuttosport en 2003. L’Espagnol succède donc à son compatriote et coéquipier en club Pedri. Le joueur a exprimé dans une courte vidéo sa fierté d'avoir remporté ce trophée, il pourra célébrer comme il se doit le 7 novembre prochain, à Turin.

Ribéry raccroche les crampons

À 39 ans, Kaiser Franck a décidé d'écouter ses genoux, qui lui disaient qu'ils n'en pouvaient plus. Ce vendredi, il a annoncé sur ses réseaux sociaux son souhait de raccrocher les crampons. «Le ballon s’arrête mais pas mes sentiments pour lui», a-t-il publié sur Twitter où il a également partagé une vidéo. Le désormais ancien ailier du Bayern Munich et de l'équipe de France tire sa révérence après 790 matches en professionnel. La fin d'une carrière longue comme le bras, semée d'embûches et de trophées, du monde amateur à la Ligue des Champions. On a hâte de connaître sa reconversion.