Amadou Onana justifie son choix de rejoindre le LOSC

Arrivé cet été en provenance d’Hambourg, Amadou Onana s’est engagé jusqu’en 2026 avec Lille. Le jeune milieu de terrain de 20 ans a justifié son choix de rejoindre les Dogues, dans une interview accordée à Dernière Heure. « Le LOSC est un club avec beaucoup d’ambitions. Là-bas, ce ne sont pas des joueurs qui rêvent de Ligue des champions puisqu’ils ont l’habitude de la jouer pour la plupart. C’est une belle équipe avec du talent et de l’expérience avec par exemple José Fonte ou Benjamin André. Je suis donc très heureux d’avoir fait ce choix », a-t-il déclaré.

À Lille, Onana espère progresser et saisir sa chance de montrer ce qu’il vaut : « le plan du club est très clair. Ils veulent faire ressortir le meilleur de moi-même en me faisant beaucoup travailler et progresser. Pour mon temps de jeu, ce sera à moi de me battre pour l’avoir. Quand je recevrai l’opportunité de me montrer, il faudra juste la saisir, mais je suis aussi conscient qu’il faudra être un peu patient parce que le niveau de l’équipe et de la Ligue 1 est plus haut qu’à Hambourg. »