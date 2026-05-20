Arsenal : le plan de Mikel Arteta qui a tout changé

Un survivant. De la première composition d’équipe alignée par Mikel Arteta en 2019, face à… Bournemouth, l’équipe qui vient de lui offrir le titre en ralentissant Manchester City, seul Bukayo Saka est encore présent. C’était d’ailleurs l’une des trouvailles du coach espagnol, qui l’alignait à son poste d’alors, celui de latéral gauche. Le reste appartient au passé, celui de Gunners voués à l’échec et moqués en Angleterre, avec une charnière David Luiz-Sokratis et les vieillissants Özil et Aubameyang dans le onze.

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Le sacre d’Arsenal, validé hier soir, a été patiemment construit, et est le fruit d’un plan établi sur le long terme, dès 2020, comme le raconte The Athletic. C’est au cours de l’été 2020, après une saison achevée à la 8e place, que le club a entrepris un remaniement en profondeur, notamment dans le département du recrutement. Une nouvelle stratégie a été mise en place, avec l’achat de joueurs de 23 ans ou moins pour un montant de 40 M€ maximum. À l’été 2021, Arsenal a recruté six joueurs pour son équipe première, répondant pour la plupart à ces critères. Si toutes ces opérations n’ont pas été couronnées de succès, cette première vague comprenait notamment Martin Odegaard et Ben White, qui allaient devenir les piliers du projet.

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Un plan minutieusement établi

Puis il a fallu se débarrasser des erreurs du passé, comme Nicolas Pepe, David Luiz et inviter les plus gros salaires sur le déclin à changer d’air, comme Özil ou Bellerin. Place à la jeunesse et à une volonté commune de progression. Lorsque ce plan est mis en place en 2020, les décideurs jugent que la fenêtre pour remporter le titre se trouvera entre 2023 et 2027. Arsenal finira 2e en 2023, 2024 et 2025 avant de gagner le titre en 2026. Les 2es places consécutives ont permis aux Gunners de retrouver la Ligue des Champions et d’investir ainsi plus massivement sur le marché des transferts, à l’image de Declan Rice, recruté en 2023 pour près de 120 M€.

La saison 2023-2024 aurait d’ailleurs pu être celle du couronnement pour le club londonien, avec le deuxième plus gros total de points de l’histoire du club (89) et le record de buts inscrits (91). La suivante a été moins glorieuse, gâchée par les blessures, et a poussé Mikel Arteta et le nouveau directeur sportif Andrea Berta vers un recrutement dispendieux dans le but d’offrir une profondeur de banc fabuleuse. Cela a changé la donne cette saison, entre les remplaçants offensifs qui ont été redoutables (11 buts et 11 passes décisives sont venus du banc cette saison), et le secteur défensif resté solide malgré les absences (notamment celle de Gabriel) grâce à des joueurs comme Mosquera et Hincapie. « It’s not done », lâchait Declan Rice à ses coéquipiers sur le terrain au coup de sifflet final actant la défaite face à Manchester City le 19 avril dernier. Le titre d’Arsenal est résumé par cette phrase, l’éloge de la persévérance.