Kylian Mbappé en rajoute une couche sur le Ballon d’Or !

« Quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on est forcément associé à ces récompenses. Quand les gens me croisent dans la rue, ils en parlent. C’est une distinction très valorisante pour tout joueur. J’ai marqué l’histoire cet été dans la plus prestigieuse des compétitions. Mais le chemin est encore long. Et chacun est libre de penser qui est le meilleur joueur du monde (…) C’est très personnel. Chacun a son opinion. Certains diront oui, d’autres non. C’est un débat… et tout le monde n’est pas obligé de penser comme moi. Cette année pourrait être propice au Ballon d’Or, mais il est décerné par les journalistes, et ce sont eux qui décideront ». Les propos de Kylian Mbappé sur le Ballon d’Or lundi avaient fait réagir dans le monde entier.

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En Espagne, certains s’agaçaient ainsi de voir le Français penser à cette distinction individuelle, alors que le Real Madrid est sur deux saisons sans titre majeur depuis son arrivée du côté de la capitale. Pourtant, force est de constater qu’une petite campagne pro-Mbappé semble s’installer du côté de Madrid, en vue de ce Ballon d’Or dont la liste des 30 nommés a été dévoilée ce mardi. De plus en plus d’articles de presse et de débats se positionnent ainsi pour un sacre de l’ancien du PSG.

Il confirme sa candidature

Ce mardi, le Real Madrid défiait l’Inter en Ligue des Champions (2-1), et Kylian Mbappé avait à cœur de se montrer. Sans faire un match particulièrement brillant, le Français a tout de même inscrit un but. Mais surtout, il a pris la parole et a encore évoqué ce Ballon d’Or 2026. « Oui, j’ai parlé du Ballon d’Or, mais la Ligue des Champions est encore plus importante, parce que je joue dans le club de mes rêves », a-t-il d’abord lancé à CBS, répondant à ceux qui l’accusent de penser à lui plutôt qu’au Real Madrid.

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« C’est vraiment important pour moi de gagner la Ligue des Champions ici. Je la veux plus que tout. Mais, bien sûr, il y aussi le Ballon d’Or cette année, je pense que c’est une grande opportunité. C’est une bonne année pour moi », a ajouté le Bondynois, confirmant donc qu’il se voit bien recevoir le Graal des distinctions individuelles. Rendez-vous le 26 octobre prochain pour la cérémonie de cette édition 2026 du Ballon d’Or.