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« Je n’ai pas trop dormi » : Pape Gueye dans l’incompréhension totale après la déroute face au PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Villarreal 0-6 PSG
winamax
1 4.00 N 4.30 2 1.62 1er pari remboursé

La soirée face au PSG a tourné au cauchemar hier pour Villarreal, mais aussi pour Pape Gueye. L’international sénégalais a tout simplement subi la plus lourde défaite de sa carrière (0-6). Les mots manquent pour décrire un tel naufrage, marqué par quatre buts concédés en l’espace de huit minutes, mais loin de se résigner après la rencontre, l’ancien Marseillais a tenté d’y apporter des réponses. Il a ainsi pris le temps de revoir les images qui avaient conduit à un tel scénario.

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«Je n’ai pas trop dormi parce qu’on essaye de comprendre ce qu’il s’est passé. C’était la première fois que ça m’arrivait, c’est la première fois que je prends 6 buts dans un match, confie-t-il au micro de DAZN, dans une séquence filmée au côté de son analyste vidéo. Ce n’est pas que les milieux qui bougeaient un peu partout, c’est un collectif, il y a des moments où il y avait Hakimi à côté de moi, ou d’autres fois le jeune Mayulu. Sur les déplacements, ils savaient vraiment comment bouger.»

DAZN France
😬 | Pape Gueye a eu du mal à trouver le sommeil après la déroute de Villarreal face au PSG. 💤🇸🇳 #LALIGA

Nous nous sommes rendus chez lui pour assister au décryptage de son match en compagnie de son analyste vidéo ainsi que pour un entretien exclusif bientôt disponible sur DAZN. 🔜
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