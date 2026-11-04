« Je n’ai pas trop dormi » : Pape Gueye dans l’incompréhension totale après la déroute face au PSG

La soirée face au PSG a tourné au cauchemar hier pour Villarreal, mais aussi pour Pape Gueye. L’international sénégalais a tout simplement subi la plus lourde défaite de sa carrière (0-6). Les mots manquent pour décrire un tel naufrage, marqué par quatre buts concédés en l’espace de huit minutes, mais loin de se résigner après la rencontre, l’ancien Marseillais a tenté d’y apporter des réponses. Il a ainsi pris le temps de revoir les images qui avaient conduit à un tel scénario.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas trop dormi parce qu’on essaye de comprendre ce qu’il s’est passé. C’était la première fois que ça m’arrivait, c’est la première fois que je prends 6 buts dans un match, confie-t-il au micro de DAZN, dans une séquence filmée au côté de son analyste vidéo. Ce n’est pas que les milieux qui bougeaient un peu partout, c’est un collectif, il y a des moments où il y avait Hakimi à côté de moi, ou d’autres fois le jeune Mayulu. Sur les déplacements, ils savaient vraiment comment bouger.»