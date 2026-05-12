PSG : le bel hommage de Luis Enrique à Pierre Sage

Luis Enrique a tenu à saluer la saison réalisée par Pierre Sage et par RC Lens, à la veille d’un choc de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et son dauphin. Le technicien du PSG a reconnu la qualité du travail effectué dans le Nord, estimant que l’équipe lensoise a été l’une des grandes révélations de la saison et l’a félicité pour son sacre de meilleur entraîneur de l’année aux Trophées UNFP, une cérémonie que l’Asturien a préféré décliner.

La suite après cette publicité

«On a souligné ce qu’a fait Lens cette saison. Personne en début de saison n’imaginait ça. C’est la première fois depuis que je suis ici qu’il y a une équipe qui nous pose des problèmes. C’était une motivation cette saison, ça a été très difficile. Ils ont montré leur niveau. Ils méritent d’être en Ligue des champions, félicitations à eux. Je ne viens jamais aux cérémonies. Je préfère rester à la maison. Il faut étudier Arsenal. Je suis très content de voir le niveau de notre équipe et de nos joueurs. Félicitations à Pierre Sage, il mérite de gagner ce trophée. C’est incroyable ce qu’il a fait».