Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

PSG : le bel hommage de Luis Enrique à Pierre Sage

Par Samuel Zemour
1 min.
Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. @Maxppp
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Lens PSG
betclic
1 3.48 N 4.05 2 1.90 Bonus 100€ Voir sur beIN SPORTS

Luis Enrique a tenu à saluer la saison réalisée par Pierre Sage et par RC Lens, à la veille d’un choc de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et son dauphin. Le technicien du PSG a reconnu la qualité du travail effectué dans le Nord, estimant que l’équipe lensoise a été l’une des grandes révélations de la saison et l’a félicité pour son sacre de meilleur entraîneur de l’année aux Trophées UNFP, une cérémonie que l’Asturien a préféré décliner.

La suite après cette publicité

«On a souligné ce qu’a fait Lens cette saison. Personne en début de saison n’imaginait ça. C’est la première fois depuis que je suis ici qu’il y a une équipe qui nous pose des problèmes. C’était une motivation cette saison, ça a été très difficile. Ils ont montré leur niveau. Ils méritent d’être en Ligue des champions, félicitations à eux. Je ne viens jamais aux cérémonies. Je préfère rester à la maison. Il faut étudier Arsenal. Je suis très content de voir le niveau de notre équipe et de nos joueurs. Félicitations à Pierre Sage, il mérite de gagner ce trophée. C’est incroyable ce qu’il a fait».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique
Pierre Sage

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Pierre Sage Pierre Sage
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier