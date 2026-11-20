La 11e journée de Ligue 1 débutait ce vendredi soir par un duel entre deux mauvais élèves. Lanterne rouge du championnat mais porté par son nouveau coach, Valérien Ismael, Le Havre espérait s’offrir une première victoire et surtout mettre fin à une terrible série de six défaites consécutives. De son côté, Troyes avait pour ambition de se relancer après sa courte défaite (0-1) au Parc des Princes juste avant la trêve internationale. Pour cette rencontre, l’ESTAC se présentait en 4-3-3 avec Le Douaron, titularisé au poste de numéro 9.

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Au Stade de l’Aube, les Normands misaient, eux, sur un 3-4-3 avec Maja aligné en pointe et soutenu par le duo Fofana-Mizuta. Et cette affiche de tous les dangers ne tardait pas à se décanter. Opportuniste après une première parade du gardien troyen, Maja prenait sa chance à l’entrée de la surface troyenne et trouvait la faille d’une frappe imparable (0-1, 3e). Surpris dès les premiers instants, Troyes tentait de réagir mais manquait de précision, à l’image de Titi (5e, 7e, 8e). Mais la domination des locaux finissait par payer. Parfaitement trouvé dans la surface par Diawara, Antoine Mille ajustait Bodart d’une frappe parfaite dans le petit filet gauche (1-1, 19e).

Troyes, en plein dans le mille !

Rattrapé au score, le HAC subissait de plus en plus et frôlait même la correctionnelle. Sur un centre millimétré d’Ifnaoui, Diawara contrôlait mais se faisait reprendre in-extremis avant d’enchaîner (23e). Sur un fil, les Havrais ne parvenaient plus à sortir de leur camp et l’ESTAC insistait. Une nouvelle fois sollicité, Bodart répondait présent en repoussant la tentative d’un Diawara très actif (37e). Malgré une pression constante sur leur but, les Ciel et Marine, forts d’une défense rigoureuse, restaient plus que jamais en vie après 45 minutes. Au retour des vestiaires, les débats demeuraient très ouverts. Côté troyen, Maronnier faisait son apparition et les deux formations se rendaient, à nouveau, coup pour coup.

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De son côté, Valérien Ismael cherchait lui à forcer son destin et lançait Dongopandji et Ouziad après l’heure de jeu. Mais c’est tout l’inverse qui se produisait… Après un travail XXL, Oueznadji perforait la défense havraise avant de trouver Mille qui s’offrait un doublé et permettait aux siens de prendre l’avantage (2-1, 69e). Dos au mur, le HAC, en infériorité numérique après l’expulsion de Koffi, jetait ses dernières forces dans la bataille mais ne parvenait finalement pas à faire son retard dans le dernier quart d’heure. Pire encore, Ripart scellait la victoire des siens sur penalty (3-1, 90+8e). Au classement, Le Havre, auteur d’un 7e revers de suite, est plus que jamais dernier alors que Troyes se donne un peu d’air en remontant provisoirement au 13e rang.